WHO varuje Európu pred osýpkami, pre nízku zaočkovanosť hrozia epidémie

Vlani sa v Európe alarmujúco zvýšil počet prípadov osýpok, a to až 30-násobne. Upozornil na to riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge, pričom varoval, že prípady ochorenia sú stále na vzostupe a je potrebné zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu.

WHO predpokladá, že sa pod súčasnú situáciu podpísalo to, že počas pandémie COVID-19 absolvovalo očkovanie proti osýpkam menej detí. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Bolo aj päť úmrtí

V roku 2023 sa osýpkami nakazilo viac ako 30-tisíc ľudí, pričom rok predtým to bolo 941. „V regióne sme zaznamenali nielen 30-násobný nárast prípadov osýpok, ale aj takmer 21-tisíc hospitalizácií a päť úmrtí súvisiacich s osýpkami. To je znepokojujúce,“ povedal Kluge.

Očkovanie je podľa neho jediný spôsob, ako ochrániť deti pred týmto potenciálne nebezpečným ochorením.

Osýpky podľa WHO vlani postihli všetky vekové skupiny, mladých aj starších. Celkovo dva z piatich prípadov pripadli na deti vo veku 1 až 4 roky a jeden z piatich prípadov boli dospelí vo veku 20 rokov a viac.

Krajinám hrozia veľké epidémie

„Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila výkonnosť imunizačného systému, čo viedlo k nahromadeniu neočkovaných a nedostatočne zaočkovaných detí,“ uvádza WHO, podľa ktorej medzi rokmi 2019 a 2022 neabsolvovalo očkovanie viac 1,8 milióna detí.

Dokonca aj krajinám, ktoré dosiahli status eliminácie osýpok, hrozia podľa organizácie veľké epidémie. Organizácia uvádza, že 95 percent detí musí byť očkovaných dvoma dávkami proti osýpkam vo všetkých komunitách, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia.

Všetky krajiny v európskom regióne žiada, aby rýchlo odhalili prepuknutie osýpok a reagovali na ne a zároveň poskytli vakcíny väčšiemu počtu ľudí.