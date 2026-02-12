Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici dobehla meškanie, Drucker hovorí o úspešnom projekte - FOTO

Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica dobehla meškania, ktoré boli v úvode a je predpoklad, že hrubá stavba bude dokončená s časovou rezervou. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) vo štvrtok.
Kontrolný deň
ÚPPV s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vo štvrtok vykonal kontrolný deň na stavbe nemocnice. ÚPPV konštatoval, že na základe aktuálneho stavu prác, ktoré sa prijali po akceptácii akceleračného postupu, ide o investíciu, ktorá sa uskutočňuje v súlade s cieľmi Plánu obnovy a odolnosti (POO) Slovenskej republiky.
„Veľmi ma teší, že táto investícia, rovnako ako aj ostatné investície v zdravotníctve, napreduje podľa plánu, z tých rizikových sa stali lídrami a nepredstavujú pre plán obnovy zvýšené riziká,” uviedol Tomáš Drucker (Hlas – sociálna demokracia), poverený riadením ÚPPV.
Hlavným zámerom uvedeného strategického projektu je zefektívnenie klinických procesov, zvýšenie pohodlia pre pacientov aj zamestnancov a zníženie rizika nemocničných nákaz. „Nový komplex s celkovou kapacitou 771 lôžok, z toho 695 štandardných a 76 intenzívnych, vytvorí moderné prostredie, ktoré má ambíciu zastaviť odliv špičkových odborníkov do zahraničia,“ uviedol ÚPPV.
Prijaté opatrenia
Stavebné práce sú stupňovité na viacerých objektoch súčasne. ÚPPV doplnil, že pre dodržanie kľúčového míľnika Shell & Core k 30. júlu tohto roku boli prijaté účinné akceleračné opatrenia.
„Tie zahŕňajú nasadenie ďalšieho vežového žeriavu, využitie mobilných betónových veží na výškovú betonáž, predĺžené pracovné zmeny a posilnenie projektových aj pracovných kapacít,“ spresnil ÚPPV.
Uvedený projekt financuje POO vo výške 354 260 374 eur bez dane z pridanej hodnoty. „Po dosiahnutí hrubej stavby v roku 2026 bude nasledovať fáza Full Fit Out, 31. 12. 2027, s plánovaným odovzdaním do prevádzky 1. februára 2028,“ uzavrel ÚPPV.