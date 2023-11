Vláda podľa Matoviča chystá ranu pre pacientov, chce im o rok odsunúť dôležitý nárok (video)

Hnutie Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas-SD) nedovolil odsunúť pre pacientov dôležitý nárok. Od začiatku budúceho roka majú mať pacienti garantované maximálne čakacie lehoty pri približne 700 operáciách.

Čakacie lehoty pre pacientov

Ak by zdravotné poisťovne tieto maximálne čakacie lehoty pre svojich poistencov nezabezpečili, museli by im preplatiť operáciu v súkromnej klinike alebo v zahraničí. Tento nárok pre pacientov do legislatívy presadil exminister zdravotníctva Marek Krajčí.

Na zabezpečenie maximálnych čakacích lehôt pri operáciách mali zdravotné poisťovne podľa Krajčího dva roky. Podľa neho sa to zrejme potichu odsunie a nebude to platiť od 1. januára budúceho roka.

Bič na zdravotné poisťovne

„Toto už malo byť dávno,“ povedal. Ako uviedol líder hnutia Slovensko Igor Matovič, vláda sa tento nárok pre pacienta chystá odsunúť o jeden rok. „Bol by to obrovský bič na zdravotné poisťovne,“ povedal. Vláda tak podľa neho ide zobrať pacientom to, na čo sa mohli tešiť už od 1. januára budúceho roka.