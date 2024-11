Visolajský kritizuje súkromníkov v zdravotníctve, jeho manželka pritom zarába tisíce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško avizoval, že do konca roka na rokovanie vlády predloží materiál, ktorý má zabezpečiť vznik monitorovacieho výboru k memorandu, ktoré Lekárske odborové združenie (LOZ) podpísalo v roku 2022 s vtedajším vládnym kabinetom. Vysvetlil, že ide o jeden z bodov memoranda, ktorý od jeho podpisu v roku 2022 nebol splnený. Píše to denník Plus Jeden deň.

Kým minister Kamil Šaško verí, že sa mu svojimi krokmi podarí presvedčiť väčšinu lekárov, aby svoje výpovede stiahla, šéf LOZ Peter Visolajský sa nimi naďalej vyhráža. Paradoxné je, že kým on vehementne bojuje proti súkromníkom v zdravotníctve a poukazuje na zisky ich nemocníc, jeho vlastná manželka, MUDr. Kristína Visolajská, vykázala vo svojej súkromnej ambulancii minulý rok tržby 107-tisíc eur s čistým ziskom takmer 20-tisíc, píše denník.