Agel SK odmietol obvinenia lekárskych odborov, problematiku financovania regionálnych nemocníc považuje za komplexnú

Spoločnosť Agel SK sa ostro ohradila voči tvrdeniam Lekárskeho odborového združenia (LOZ) o tom, že financovanie regionálnych nemocníc je hlavným problémom slovenského zdravotníctva.

Vyjadrenia šéfa LOZ, Petra Visolajského, považujú za zjednodušujúce a neodrážajúce skutočný stav. Podľa AGEL SK je financovanie nemocníc zložitý systém, zahŕňajúci mnoho faktorov, od typu poskytovanej starostlivosti až po regionálne špecifiká.

„Financovanie je komplexné a musí brať do úvahy rôzne parametre,“ uviedol predseda predstavenstva AGEL SK, Michal Pišoja, pričom zdôraznil, že efektívna starostlivosť v ich nemocniciach zodpovedá priemeru porovnateľných zariadení.

Amatérske generalizovanie

Vo všeobecnosti je starostlivosť o najčastejšie diagnózy, ktoré tvoria až 80 percent celkového objemu starostlivosti, úlohou z väčšej časti najmä regionálnych nemocníc. Ako Pišoja dodal, súkromné nemocnice, na rozdiel od štátnych, musia fungovať podľa trhových pravidiel a efektívne. Existujúce rozdiely v úhradách vychádzajú zo zmlúv so zdravotnými poisťovňami a zohľadňujú regionálne rozdiely a typ poskytovanej starostlivosti.

„Generalizovať túto komplexnú a zložitú problematiku, ako to robí šéf LOZ Peter Visolajský, je veľmi amatérske a voči pacientom po celom Slovensku nezodpovedné. Šírenie strachu a nedôvery už medzi tak zneistené obyvateľstvo, aj v dôsledku hromadných výpovedí, je len ukážkou toho, že LOZ nemá na prvom mieste pacienta a zdravotnícky personál,“ povedal Pišoja.

Výzva na diskusiu na základe faktov

Agel SK vyzval na diskusiu na základe faktov a upozornil na nekomplexnosť vyjadrení LOZ. Spoločnosť zdôraznila, že investuje do regionálnych nemocníc, modernizuje ich a zlepšuje pracovné podmienky personálu.

Táto sieť nemocníc poskytuje starostlivosť pacientom aj s menej komplikovanými diagnózami, čím zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre stovky tisíc ľudí na celom Slovensku. Pišoja poznamenal, že takéto zavádzajúce výroky majú za cieľ len zneistiť už aj tak znepokojené obyvateľstvo.

„Treba jasne zdôrazniť, že hoci šéf LOZ Peter Visolajský sa vyjadruje do médií veľmi často, jeho výroky sú mnohokrát nekomplexné a nezohľadňujú zásadné faktory, ktoré by odborník jeho úrovne mal poznať a brať do úvahy. Nie je totiž možné porovnávať akékoľvek dve nemocnice, nakoľko skladba ich nákladov a výkony, ktoré sa na ich produkcii najviac podieľajú, sú iné, a takéto porovnanie poskytuje skreslený obraz,“ uzavrel Pišoja.