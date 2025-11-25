V Rusku je nedostatok životne dôležitých liekov

V Rusku narastá problém nedostatku životne dôležitých liekov pre pacientov s rakovinou a ľudí s cukrovkou. Referuje o tom web gazeta.ua s odvolaním sa na Centrum pre boj proti dezinformáciám pri Rade národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.
V mnohých ruských regiónoch napríklad dochádza inzulín, ktorý je pre ľudí s cukrovkou doslova kritický. „Rusko čelí rastúcemu nedostatku životne dôležitých liekov, najmä pre ľudí s cukrovkou a rakovinou. Tento problém sa rozrástol do systémovej krízy lekárskej starostlivosti v celej krajine,“ uvádza sa v správe spomenutého centra.
Slovensko nemôže Ukrajine darovať lieky, ohrozila by sa ich dostupnosť pre Slovákov
Lekárne predávajú posledné balenia inzulínu za premrštené ceny a nové zásoby sľubujú až v budúcom roku. Úrady medzitým ubezpečujú, že lieky sú dostupné, no pacienti si ich už mesiace nemôžu zaobstarať na lekársky predpis.
„Regióny agresorskej krajiny tiež zaznamenávajú nedostatok liekov na rakovinu, hypertenziu, epilepsiu, dokonca aj základných antibiotík a vakcín. Pacienti sú nútení hľadať lieky prostredníctvom ‚sivých‘ kanálov, známych alebo charitatívnych nadácií. To naznačuje obrovský rozpor medzi oficiálnymi vyhláseniami a realitou,“ uvádza sa ďalej v správe.
Mozgová hmla trápi čoraz viac žien po tridsiatke, odborníci hovoria o kombinácii stresu, hormónov aj intolerancií
Tá tiež tvrdí, že nedostatok liekov v Rusku je čoraz kritickejší a už ho nemožno vysvetliť zlyhaniami na lokálnej úrovni. „Kým Putin míňa obrovské sumy na vojnu a sankcie postupne ničia ekonomiku, systém zdravotnej starostlivosti sa ponára do hlbokej krízy, ktorej následky budú Rusi pociťovať ešte mnoho rokov,“ konštatuje správa.