Užitočná funkcia v smartfóne môže pomôcť zachrániť ľudský život. Viete o nej?

Náhla cievna mozgová príhoda, anafylaktická reakcia či bezvedomie – to sú situácie, pri ktorých rozhodujú sekundy. Keď pacient nie je schopný komunikovať, záchranárom môže výrazne pomôcť funkcia v smartfóne, o ktorej väčšina ľudí ani netuší. Upozorňuje na ňu Záchranná zdravotná služba ZaMED, ktorá v teréne denne čelí podobným prípadom.

Ide o funkciu označovanú ako Zdravotné ID, Zdravotné údaje alebo Informácie pre tiesňové prípady. Nie je potrebné ju sťahovať – je súčasťou operačných systémov väčšiny smartfónov.

Stačí si vyplniť zdravotné údaje

„Ak má pacient vyplnené zdravotné údaje, vieme už po prvotnom vyšetrení zistiť, na aké ochorenia sa lieči, aké lieky užíva alebo aké lieky mu nesmieme podať pre známe alergie,“ vysvetlila záchranárka ZZS ZaMED Nikola Gregušová.

Tieto informácie môžu byť kľúčové najmä v prípadoch, keď pacient nie je schopný odpovedať. „Vďaka nim vieme zvoliť správny postup liečby a výrazne zvýšiť šance na záchranu života,“ dodala Gregušová.

Záchranári sa však s vyplnenými údajmi stretávajú len výnimočne. „Ich vyplnenie zaberie len niekoľko sekúnd, no sú to tie najcennejšie sekundy, ktoré ľudia môžu investovať do svojho zdravia a bezpečia,“ apeloval riaditeľ ZZS ZaMED Matej Polák.

Zdravotné údaje v telefóne sú dostupné aj v prípade, že je zariadenie uzamknuté. „Prekvapivo však ani medzi nami – záchranármi – túto funkciu pozná len málokto,“ priznal Polák.

Záchranári spustili edukačné videá

Záchranná zdravotná služba ZaMED preto spustila sériu edukačných videí, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti aj zdravotníkov o tejto funkcii. Prvé z nich si len za jeden deň pozrelo viac ako 100-tisíc ľudí. Videá jasne vysvetľujú, ako funkciu správne nastaviť, čo všetko môže obsahovať a ako k nej môžu záchranári získať prístup.

ZaMED zároveň zdôrazňuje, že Zdravotné ID má potenciál byť dôležitým nástrojom pri poskytovaní prednemocničnej starostlivosti, no len v prípade, že o ňom bude informovaná dostatočne široká verejnosť. Šírením informácií o tejto funkcii môže každý prispieť k záchrane ľudského života.

Videá nájdete na sociálnych sieťach ZZS ZaMED: