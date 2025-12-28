Tajné tipy od zubárky, ktoré vás zachránia pred drahými zákrokmi: Čo všetko preplatí poisťovňa? - ROZHOVOR

Ak nechcete platiť stovky eur za zubné kazy, zápaly ďasien či komplikované ošetrenia, o chrup sa treba dôkladne starať. Na tom sa zhodnú asi všetci stomatológovia. Existujú však triky, ktoré vám každodennú starostlivosť o zuby vedia uľahčiť a ochrániť tak aj vašu peňaženku pred nečakanými zákrokmi.
Zubná lekárka MDDr. Michaela Lepišová vysvetľuje, aké chyby v každodennej starostlivosti o zuby robí väčšina ľudí, prečo medzizubná kefka dokáže zachrániť vašu sklovinu a ktoré nápoje ničia zuby najrýchlejšie. Okrem tipov na čistenie zubov hovorí aj o tom, čo všetko vám v skutočnosti vie preplatiť zdravotná poisťovňa.
MDDr. Michaela Lepišová pracuje štyri roky ako zubná lekárka a momentálne je zaradená do atestačnej prípravy v odbore čeľustná ortopédia. Už počas štúdia sa venovala osvete v prevencii zubných ochorení a naďalej sa snaží u svojich pacientov dbať na správnu inštruktáž a dodržiavanie ústnej hygieny.
Tieto odporúčania zubárky vám dokážu ušetriť bolesti, čas aj peňaženku.
Aké sú najčastejšie chyby v každodennej hygiene, ktoré ľuďom spôsobujú najviac kazov alebo zápalov, a pritom by sa im dalo ľahko vyhnúť?
Tých chýb je určite viac, ale jednou z najčastejších je zabúdanie na medzizubné kefky alebo dentálnu niť, pretože do medzizubných priestorov sa klasickou kefkou nedostaneme. To spôsobuje tie obávané medzizubné kazy a krvácanie z ďasien. Takisto jedenie alebo pitie sladkých nápojov po vyčistení zubov a častokrát tesne pred spaním spôsobuje dekalcifikácie skloviny a v pokročilom štádiu zubné kazy alebo parodontitídu.
Veľmi nebezpečné je to pri malých deťoch, hlavne počas nočného kojenia, kedy mamičky dieťaťu zuby neočistia ani neprepláchnu ústnu dutinu, a teda celú noc sa „kŕmia“ baktérie na zbytkoch cukrov, ktoré ostávajú na zuboch. Práve kvôli tomuto zlozvyku musíme ošetrovať veľmi rozsiahle kazy už aj u dvoj či trojročných detí.
Mnohí ľudia po večernom čistení zubov pastu vyplachujú. Pomôže ju nechať pôsobiť v noci?
Ak sa jedná o klasickú zubnú pastu, jej účinky nemajú na zuby skoro žiadny benefit, čiže je jedno či pastu vyplachujete alebo nie. Pokiaľ sa bavíme o pastách, ktoré sú priamo určené na citlivé zuby, tie odporúčame naniesť na zuby a nechať pôsobiť aj v noci. Takisto remineralizačné alebo fluoridové gély by sa mali naniesť buď do priesvitného nosiča-dlahy a nechať na zuboch pôsobiť alebo jednoducho aplikovať na zuby- po vyčistení a už nevyplachovať.
Elektrická verzus manuálna kefka: naozaj je medzi nimi veľký rozdiel? Máte tip, ako si vybrať dobrú elektrickú kefku, aby človek neutrácal zbytočne?
Z mojich skúseností môžem povedať, že nie vždy sú zuby lepšie vyčistené elektrickou kefkou, aj keď reklamy tvrdia opak. Je to veľmi individuálne a závisí od techniky čistenia jednotlivých pacientov, preto by som odporúčala výber kefky vždy konzultovať s lekárom, špeciálne u detí. Spravidla elektrické zubné kefky odporúčame hendikepovaným pacientom alebo seniorom, kedy je manuálna zručnosť obmedzená.
Pri deťoch volíme elektrické kefky ako lepšiu motiváciu v čistení, ale vždy inštruujeme rodiča ako má deťom zuby dočisťovať a skontrolovať ich. Keď už máte techniku čistenia zvládnutú a ste rozhodnutý nad kúpou elektrickej kefky, ja odporúčam sonické, ktoré vibrujú, nie rotačné okrúhle hlavice, pretože pacienti s nimi nedokážu vyčistiť priestory okolo ďasien, sú tvrdé a traumatizujú mäkké tkanivá.
Ako často by si mali ľudia meniť kefku alebo hlavice, a podľa čoho viete, že to už naozaj treba?
Odporúča sa meniť kefku 4-krát do roka, prípadne po prekonaní každej infekčnej choroby. Toto však nie je pravidlo, kefka by sa mala meniť podľa potreby, ak je už veľmi rozstrapkaná alebo z nej vypadávajú štetiny, je potrebné ju vymeniť. U ľudí, čo na kefky veľmi tlačia sa to udeje rýchlo, takým pacientom odporúčam tvrdšie kefky a snažiť sa menej tlačiť, skôr masírovať v okolí ďasien.
Existuje nejaký trik alebo pomôcka pri čistení, ktorú odporúčate a väčšina ľudí ju nepozná?
Medzizubná kefka. Áno, veľa ľudí aj napriek reklamnej propagande stále o „medzizubkách“ nevie alebo to ignorujú. Niekedy stačí zubná niť alebo takzvané šabličky- niť na držiaku a hneď vieme potlačiť krvácanie ďasien, zápaly medzizubných papíl a aj zápach z úst. Špeciálne pre deti by som ešte odporučila jednozväzkovú-single kefku na dokonalé dočistenie zúbkov, kedy dieťa nevie doširoka otvoriť ústa. Práve v takýchto prípadoch sa táto pomôcka osvedčila.
Prečo by sme si zuby nemali čistiť hneď po jedle?
Skoro každé jedlo obsahuje cukor, niektoré takisto aj kyseliny a keď si predstavíte, že práve tieto látky sú pre zuby najškodlivejšie, nechcete ich mať zapracované hlboko v sklovine. Presne to sa stane keď si tesne po jedle vydrhnete zuby, vtedy je povrch zuba najzraniteľnejší a najnáchylnejší na vznik erózie alebo zubného kazu. Po jedle treba počkať aspoň 20 minút, kým slina zneutralizuje prostredie v dutine ústnej.
Čo je horšie pre zuby: sladké potraviny alebo kyslé nápoje?
Neviem sa rozhodnúť, asi najhoršie je keď si hneď po ich konzumácii vyčistíte zuby. Môj favorit sú energetické nápoje.
Aké jedlá sú najhoršie, o ktorých ľudia vôbec netušia, že im ničia sklovinu?
Žiadne jedlo samo o sebe sklovinu nezničí, skôr kombinácia cukru a nedostatočnej hygieny. Veľmi prekvapujúce je to, že veľa ľudí vníma ovocie ako zdravú potravinu a večer po jabĺčku alebo banáne si už nejdú vyčistiť zuby. To je z hľadiska hygieny veľká chyba, pretože práve ovocie obsahuje veľa cukrov a aj oni dokážu zuby pokaziť. Aj materské mlieko je významný zdroj cukrov, a teda pozor na nočné kojenie.
Môžete prezradiť tipy, ako minimalizovať škody po káve, víne alebo energetických nápojoch, keď sa ich človek nechce úplne vzdať?
Poradila by som ich konzumáciu cez slamku, to odporúčame aj počas bielenia zubov, kedy tieto nápoje môžu sfarbovať zuby. Pitie cez slamku zamedzí kontaktu nápoja so zubami a tekutina ide rovno do hltana. Samozrejme, nie každý si vie nápoj vychutnať cez slamku, obzvlášť horúci, tam by som sa zamerala na zlepšenie dentálnej hygieny, prípadne absolvovať profesionálne čistenie zubov pieskovaním aj dvakrát ročne.
Čo všetko pacientom preplácajú zdravotné poisťovne, o čom ľudia vôbec nevedia? Môže ísť napríklad aj o strojček či výplne?
Momentálne je zdravotný systém nastavený tak, že časť sumy za výkon prepláca zdravotná poisťovňa, je to však podmienené preventívnou prehliadkou v minulom roku, teda ak ste ju neabsolvovali, nemáte právo na príspevok od poisťovne napríklad na zubnú výplň alebo ošetrenie koreňových kanálikov. Keď ide o akútne výkony, ako extrakcia zuba či uvoľnenie abscesu, na to poisťovňa prispieva bez výnimky každému poistencovi.
Zvyšok ceny za výkon si však musí doplatiť pacient sám. Z týchto doplatkov jednotlivé poisťovne vedia pacientovi vrátiť určitú časť, napríklad na dentálnu hygienu alebo na výplň zuba u dieťaťa do 18 rokov. Každá poisťovňa má trochu rozdielne pravidlá, v štátnej poisťovni prispievajú aj na zubný strojček, v súkromných na ošetrenie detí. Tieto benefity sú veľmi využívané a motivujú pacientov chodiť pravidelne na zubné prehliadky.
Čo robia pacienti najčastejšie zle pri starostlivosti o zuby so strojčekom a ktoré triky im najviac pomôžu?
Stretávam sa s pacientmi, ktorí majú fixné strojčeky, ale aj vyberateľné priesvitné dlahy. Povedala by som, že vo všeobecnosti je najväčšia chyba, že nečistia dokonale okolo ďasien a tie sa potom veľmi zapália a krvácajú aj pri ľahkom dotyku kefkou. Vtedy je potrebné si zadovážiť mäkkú kefku, ktorá má veľa štetiniek a dostane sa všade, prípadne odporúčam aj jednozväzkovú kefku, ktorá má menšiu hlavičku.
Pri liečbe strojčekom vznikajú medzi zubami medzierky, tam sa odporúčajú medzizubné kefky, ktoré tieto priestory adekvátne vyčistia. Niektorí pacienti si zvykli aj na ústnu sprchu, ktorá im odstráni prebytky jedla okolo kovových zámkov. Pri priesvitných strojčekoch by som zdôraznila potrebu čistiť poctivo dlahy, aby v nich neostávalo jedlo, ktoré kvasí a spôsobuje to nepríjemný zápach, na to je zas dobrá tvrdšia kefka.
Máte tip, ktorý odporúčate každému pacientovi, ale málokto ho dodržiava?
Medzizubné kefky alebo niť. Pri detských pacientoch dočisťovanie zúbkov rodičmi. To sú veci, ktoré radíme každému bez výnimky, či sa im to páči alebo nie. Odhadom, možno tretina rodičov skontroluje a dočisťuje zuby v predškolskom veku, pritom by to uľahčilo prácu im aj nám, pretože ošetrenie detí je asi najväčší strašiak. Minimálne do 8 rokov je potrebné dočisťovať, potom stačí kontrolovať, či majú správne vyčistené. Pre rodiča je to možno 5 minút naviac, ale ušetrených veľa minút či hodín u zubára. Takisto aj peňazí.
Existujú „varovné signály“, že zub začína trpieť, ale väčšina ľudí ich ignoruje?
Prvý príznak je citlivosť zuba, hlavne na studené, teplé alebo sladké podnety. Potom bolesť pri zahryznutí do niečoho tvrdého, v horšom prípade celková bolesť pri jedle. To že sa zobudíte v noci na bolesť zuba nám signalizuje, že zápal zasiahol aj nerv a nedá sa to vyriešiť len jednoduchou plombou.
Na druhej strane, keď necítite bolesť, ale nad zubom sa na sliznici objaví malý vriedok v tvare guličky naplnený hnisom, ktorý po zatlačení vyteká. Volá sa to fistula a upozorní nás to, že zápal je už aj v okolitej kosti a šíri sa ďalej, čo môže vyústiť až do opuchu tváre a nebezpečnejšieho zápalu okostnice-periostitídy.