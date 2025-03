Štvrtý ročník ITAPA je venovaný inováciám, diagnostike či ajurvéde - FOTO

Kľúčoví aktéri v zdravotníctve, vedci, lekári, ale aj predstavitelia štátu sa v týchto dňoch schádzajú na v poradí štvrtom ročníku konferencie ITAPA Health&Care 2025 v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách.

Štvrtý ročník

Spoločne hľadajú odpovede na zásadné otázky, pred ktorými stojí súčasné zdravotníctvo. V rámci 25 diskusných blokov sa prezentuje viac ako 80 rečníkov.

Okrem iného sa zaoberajú podporou inovácií v zdravotníctve, prelomovými metódami v diagnostike rakoviny či témou úspešného spomalenia Alzheimerovej choroby. Na podujatie sa zaregistrovalo takmer 500 účastníkov.

Dvojdňová zdravotnícka konferencia ITAPA sa koná po štvrtýkrát.

„Potrebujeme viac hovoriť o tom, čo sa v slovenskom zdravotníctve deje, aké riešenia sú pre zdravotníctvo dostupné vo svete, ale aj aké inovácie máme na Slovensku, či už sú to slovenské startupy, ktoré robia zdravotnícke inovácie, alebo sú to lekári, ktorí využívajú svetové inovácie v našom zdravotníckom systéme,“ uviedol v stredu pre médiá programový riaditeľ konferencie ITAPA Samuel Arbe.

Alternatívna medicína

Na konferencii prednášal aj neurovedec a expert zaoberajúci sa pamäťou Boris Nikolai Konrad. Hovoril o tom, ako ochrániť mozog pred negatívnymi vplyvmi moderných technológií, ale aj o tom, ako môžu tieto technológie a mnemotechnické pomôcky pomáhať pri zlepšovaní pamäte a výkonnosti. Ide o viacnásobného rekordéra v pamäťových športoch, ktorý je štyrikrát zapísaný v Guinessovej knihe rekordov.

Prvý deň konferencie patrí aj téme alternatívnej medicíny. „Na Slovensku poznáme ajurvédu ako wellness záležitosť. Máme tu však doktora, ktorý vedie niekoľko ajurvédskych nemocníc v Indii. Bude tak hovoriť o tej časti ajurvédy, ktorú na Slovensku až tak nepoznáme, a to je práve liečenie chorôb,“ ozrejmil Arbe. Podľa jeho slov chcú aj takouto témou rozšíriť obzory účastníkom konferencie i slovenskej verejnosti.

Odborná aj laická verejnosť

Konferencia ITAPA je určená pre odbornú i laickú verejnosť. Jedným z cieľov je podľa Arbeho rozširovať obzory, hovoriť o nových technológiách, ktoré možno na Slovensku ešte nie sú známe, no vo svete pomáhajú pri diagnostike či terapii.

Podľa prorektora pre vedu a výskum Slovenskej zdravotníckej univerzity, profesora Róberta Babelu, má každá takáto platforma význam pre otváranie dôležitých tém.

„Nemôžeme čakať to, že si my povieme, že takto by to malo vyzerať, a niekto to začne aplikovať. Je dôležité urobiť ten proces sadenia semienok, teda hovoriť o tom, navrhovať spôsoby, ako veci riešiť, možno lepším spôsobom, a čakať, že sa skutočne niečo niekedy podarí. Je to dlhodobá vec, ale myslím si, že to má obrovský význam,“ poznamenal. Za problém v rámci zdravotníctva však označil financovanie.

„Podľa mňa je obrovský problém v tom, že nemáme žiadnu kontinuitu, nielen v oblasti zdravotníctva, v nejakej stratégii alebo vízii, ale ani v procesoch. Toto je niečo, čo by sme si mali uvedomiť a povedať si, kde chceme byť za nejaké obdobie a čo chceme pre odbor zdravotníctva urobiť,“ skonštatoval.

Podstatné je podľa neho efektívnejšie využitie financií v zdravotníctve, ktoré povedie k správnej liečbe pre pacientov, a to v správnom čase, na správnom mieste.