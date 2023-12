Špecialisti odmietajú vykonávať novú zákonnú povinnosť, môže to poškodiť pacientov

Špecialisti združení v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) odmietajú novú povinnosť vystavovať elektronickú práceneschopnosť (PN) od 1. januára budúceho roka.

Apelujú na parlament, aby zmenil znenie v praxi nerealizovateľnej novely zákona z povinnosti na možnosť a predtým zabezpečil splnenie všetkých potrebných náležitostí zo strany štátnych inštitúcií.

Týmto sa pripájajú k dvom legislatívnym návrhom na odklad účinnosti novely predloženým ministerstvom zdravotníctva, ktoré poslanci neschválili.

Zmena bez akejkoľvek diskusie

Lekári špecialisti za súčasných podmienok odmietajú od začiatku budúceho roka ePN vystavovať. „Na Slovensku historicky odvždy potvrdenia o pracovnej neschopnosti vystavovali, viedli a ukončovali praktickí lekári, desaťročia v papierovej neskôr, po ročnom prechodnom období, od 1. júna tohto roka v elektronickej podobe,“ uviedol ZAP.

Novela zákona o sociálnom poistení prijatá v marci minulého roka od 1. januára budúceho roka uložila túto povinnosť i lekárom špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS). „Zmena sa udiala bez akejkoľvek diskusie a súhlasu lekárov,“ tvrdí zväz.

Zmena podľa ZAP nezohľadňuje to, že pre nedostatočne fungujúci eHealth špecialisti v porovnaní s praktickými lekármi nedisponujú porovnateľným prístupom ku komplexnej zdravotnej dokumentácii pacienta. V atestačnej príprave nemali možnosť absolvovať prípravu z posudkového lekárstva, a teda v obšírnej agende súvisiacej s ePN sa neorientujú.

Nejednoznačná novela

Sociálna poisťovňa špecialistov doteraz nijako nekontaktovala za účelom spolupráce. Sieť špecialistov je už teraz nedostatočná a kapacitne nedokáže pokryť ani potrebu zdravotnej starostlivosti, pridávanie administratívnej záťaže ešte výraznejšie zníži dostupnosť ošetrenia v sieti špecialistov.

„Novela jednoznačne nehovorí, či praktický lekár preberie pokračovanie a ukončenie PN, ak toho špecialista nebude kapacitne schopný. Pacient sa teda môže ocitnúť v situácii, kedy jeho ePN nebude mať kto ukončiť,“ varuje ZAP.

Ambulancie špecialistov sú podľa zväzu v porovnaní so všeobecnými ambulanciami dlhodobo výrazne podfinancované a zväčša nedokážu zaplatiť ďalší administratívny personál. „Na základe vyššie uvedeného máme za to, že účinnosť novely je nutné odložiť na obdobie, keď si štát splní svoje úlohy voči poskytovateľom ŠAS do takej miery, aby mali porovnateľné podklady a zdroje na vystavovanie ako všeobecné ambulancie,“ uviedla prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.

Vzhľadom na neúmernú preťaženosť špecialistov žiada zmenu „povinnosti vystavovať“ na „možnosť vystavovať“.