Šaško predstavil v Trnave viac ako tridsať opatrení pre zdravotníctvo, vážnym problémom je vek a dostupnosť lekárov (video+foto)

Minister zdravotníctva Kamil Šaško v utorok v Trnave odštartoval sériu regionálnych stretnutí so zástupcami sektoru. Rezonovala podľa neho predovšetkým personálna situácia v regióne a vek zdravotníkov, čo sa ukazuje ako vážny problém, ako aj dostupnosť lekárov v ambulantnom sektore. V priebehu troch týždňoch chce minister Kamil Šaško takéto stretnutia absolvovať vo všetkých slovenských krajoch.

„Na prijatie systémových riešení systémových problémov slovenského zdravotníctva je potrebná úprimná a otvorená komunikácia so všetkými zástupcami sektora, ale aj so zástupcami slovenských regiónov, vyšších územných celkov,“ povedal po rokovaní v Trnave minister Šaško. Predstavil na ňom viac ako tridsať opatrení, ktoré rozdelil do šiestich oblastí.

„Prvou je štandardizácia platieb za zdravotné výkony, ďalšími optimalizácia nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, štandardizácia podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, financovanie celého systému, zníženie administratívnej záťaže a digitalizácia a najkľúčovejšou je riadenie ľudských zdrojov naprieč rezortom,“ priblížil prioritné oblasti minister Šaško.

Nejde podľa neho o žiadnu alternatívu voči diskusií o memorande s lekármi, túto diskusiu považuje za legitímnu a relevantnú. Dlho očakávaná výstavba novej nemocnice v Trnave nebola prioritnou témou rokovania. Trnavský samosprávny kraj nedáva podľa jeho predsedu Jozefa Viskupiča ruky od zdravotníctva preč, preto sa stal poskytovateľom zdravotnej starostlivosti cez projekt Zdravá župa, ktorý chce z krajského mesta dostať aj do okresných miest a pomôcť tak ambulantnému sektoru.

