Obvinenia sestier a pôrodných asistentiek vytvárajú zbytočné napätie v zdravotníctve, Šaško volá po vzájomnej spolupráci

Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško odmieta obvinenia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA), ktoré podľa neho vytvárajú zbytočné napätie v zdravotníctve.

„Je mi ľúto, že sa vedenie sesterských odborov na čele s pani Kaveckou pridáva k vedomej snahe pokračovať vo vytváraní zbytočného napätia v slovenskom zdravotníctve, namiesto konštruktívnej práce na systémových riešeniach,“ uviedol pre tlačovú agentúru SITA Kamil Šaško.

Platy zdravotníkov

Minister zdravotníctva poukázal na nedávne schválenie vládneho návrhu, ktorý poskytuje 112 miliónov eur na platy zdravotníkov, čím sa podľa jeho slov zabezpečí rast platov sestier o 9,7 percent na budúci rok.

Reagoval tak na kritiku predsedníčky OZ SaPA Ivety Kaveckej, ktorá označila zvýšenie o 9,7 percenta za nedostatočné. „Ťažko racionálne argumentovať, že zvýšenie o 9,7 percenta nie je zvýšenie,“ poznamenal Šaško.

Rokovania s odborármi

Taktiež odmietol tvrdenie, že by odmietal rokovať s odborármi a vyjadril svoju otvorenosť dialógu. „Moja povinnosť je rokovať so všetkými zástupcami sektora, nielen so zástupcami odborov,“ zdôraznil Šaško, pričom uviedol, že už rokoval so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a plánuje ďalšie stretnutia.

Minister tiež odmietol obvinenie Kaveckej týkajúce sa jeho označenia za političku, poukazujúc na jej politickú minulosť v hnutí OĽaNO. „Kto sedel štyri roky v parlamente, je pre mňa politik,“ dodal Šaško.

Šaško je pripravený pokračovať v spolupráci

Na záver minister ubezpečil sestry a pôrodné asistentky o svojej podpore a ich náročnú prácu si nesmierne váži, preto ich platy porastú o 9,7 percent na budúci rok. Dodal, že je pripravený pokračovať v spolupráci na zlepšovaní pracovných podmienok a stabilizácii sektora.

„So samotnou pani Kaveckou som hovoril o ďalších stretnutiach, kde budeme spoločne aj s inými zástupcami jednotlivých zdravotníckych segmentov riešiť stabilizáciu stavu, rozsah kompetencií a následné odmeňovanie. Len na to potrebujem Vašu spoluprácu, nie konfrontáciu. Verím, že sa vzájomne rozumieme a na prvom mieste tak pre mňa, ako aj pre vás, bude vždy slovenský pacient,“ uzavrel minister zdravotníctva Kamil Šaško.