SaS odmieta vyjadrenia Krajčího o zastavení kategorizácie moderných liekov, navrhuje aj horizon scanning

Rada pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta vyjadrenia šéfa parlamentného výboru pre zdravotníctvo Mareka Krajčího o potrebe zastaviť kategorizáciu moderných liekov.

Dostupnosť moderných liekov je podľa liberálov základný predpoklad pre zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je v iných štátoch Európskej únie samozrejmosťou.

Kategorizácia moderných liekov

„Zásadne nesúhlasíme s týmto vyjadrením, pretože nekategorizovať moderné lieky nepovažujeme za riešenie nedostatku finančných prostriedkov,“ uviedla predsedníčka rady Janka Bittó Cigániková.

Ako doplnila, moderná liečba by nemusela byť ohrozená, ak by nominanti exministra Krajčího dobre hospodárili v štátnej poisťovni či v štátnych nemocniciach, respektíve ak by sa nerozhadzovali peniaze na atómovky, ktoré Marek Krajčí výrazne podporoval.

Zdroje na inovatívnu liečbu

Podľa SaS sa tiež dá významne podporiť využívanie generických liekov, čo umožní uvoľniť ďalšie zdroje na inovatívnu liečbu. „Každý liek, ktorý sa teraz zakategorizuje, bude mať skutočný dopad na financie až v roku 2024. Preto navrhujeme v kategorizácii moderných liekov pokračovať a rozpočet na rok 2024 postaviť tak, aby v ňom boli zahrnuté náklady na túto modernú liečbu,“ načrtol člen rady Tomáš Szalay.

Aby sme sa v ďalších rokoch vyhli podobnej situácii a zabezpečili stabilné financovanie, navrhuje expertka rady pre liekovú politiku Patrícia Dutková zaviesť povinné monitorovanie a plánovanie toho, čo v rámci liečby prichádza na trh, tzv. horizon scanning.

„Jedine riadnym vykonaním horizon scanningu bude možné predvídať náklady na prichádzajúcu modernú liečbu a mať tak zabezpečené riadne financovanie,“ skonštatovala.