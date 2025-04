Rekonštruovaná časť nemocnice v Spišskej Novej Vsi by mala byť v prevádzke do júna roku 2026 – FOTO

Výstavba nového pavilónu spišskonovoveskej nemocnice aj rekonštrukcia existujúceho monobloku spolufinancovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR naďalej pokračuje podľa stanoveného plánu. Stavebníci majú za sebou prvý polrok prác, pričom skelet nového pavilóna by mal byť dostavaný v závere leta.

Celková suma dosiahne 72 miliónov eur

Informoval o tom vo štvrtok pre médiá počas kontrolného dňa generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha. Podľa aktuálneho harmonogramu bude do júna 2026 sprevádzkovaná rekonštruovaná časť nemocnice s 34 lôžkami a pavilón so 121 lôžkami dostavaný do úrovne hrubej stavby. Kompletné dokončenie pavilónu je naplánované do konca roka 2028.

Celková suma, vrátane nákladov ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne v prípade spišskonovoveskej nemocnice 72 miliónov eur s DPH.

Výstavba nového pavilónu spišskonovoveskej nemocnice. Foto: SITA/Mária Frisová.

Ministerstvo zdravotníctva naň vyčlenilo z plánu obnovy 48 miliónov eur s DPH, rozdiel hodnote takmer 24 miliónov eur s DPH bude financovaný zo súkromných zdrojov siete nemocníc. Nemocnica zostane aj po zrealizovaní investície naďalej majetkom Košického samosprávneho kraja.

Stavebné práce spustili v Spišskej Novej Vsi položením základného kameňa stavby vlani v septembri, súbežne začali aj s rekonštrukčnými prácami v pôvodnej budove. Základovú dosku nového pavilónu dokončili v januári tohto roka, následne začali s budovaním jednotlivých podlaží.

Zdravotná starostlivosť je zachovaná

„Všetky práce sa realizujú počas riadneho chodu nemocnice, takže zdravotná starostlivosť o pacientov je zachovaná,“ pripomenul župan Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Dodal, že v rámci investícií sa nezabudlo ani na využitie moderných prvkov vrátane zelenej energie.

V súčasnosti je dokončený skelet troch podlaží pavilónu, na ďalšom nadzemnom podlaží už realizujú zvislé betónové konštrukcie. Okrem výstavby pokračuje v areáli nemocnice aj pokládka kanalizácie a vodovodu, rovnako aj práce na rozvode zemného plynu či betonáž energetického bloku.

Výstavba nového pavilónu spišskonovoveskej nemocnice. Foto: SITA/Mária Frisová.

Postupne tam prepájajú aj sto geotermálnych vrtov, ktoré budú súčasťou systému tepelného čerpadla. To bude ekologicky zabezpečovať kúrenie a chladenie nemocnice.

Podľa riaditeľky nemocnice Renáty Šulákovej budú v novej budove umiestnené technologicky najnáročnejšie oddelenia. Nachádzať sa v nej bude gynekologicko-pôrodnícke oddelenie vrátane novej pôrodnice, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály, jednodňová chirurgia a centrálna sterilizácia.

Jedna z najmodernejších v Európe

„Jednotka intenzívnej starostlivosti bude s plným rooming-in systémom. To znamená, že mamička aj pri chorom novorodencovi, ktorý sa narodí s nejakými ťažkosťami, s nim bude môcť byť celý čas na jednej izbe,“ predstavila novinku riaditeľka nemocnie.

Budova nového pavilónu bude spĺňať najprísnejšie environmentálne kritériá a z pohľadu energetickej efektívnosti bude patriť medzi najmodernejšie v Európe.

V rámci stavebných prác pokračujú v nemocnici aj s rekonštrukciou existujúceho monobloku, kde vznikne nové chirurgické lôžkové oddelenie. Celkovo sa na oddelení bude nachádzať 14 nových dvojlôžkových izieb a šesť jednolôžkových izieb v najvyššom štandarde, pričom všetky pacientske izby budú mať samostatné sociálne zariadenie. Vytvorené bude aj zázemie pre lekárov, seminárna miestnosť či moderná sesterňa.