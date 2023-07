Pacienti nemajú automatický nárok na úhradu lieku na výnimku, rozhodovanie poisťovní by sa malo upraviť

Pravidlá poskytovania liekov na výnimku si podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vyžadujú legislatívnu úpravu.

V súčasnosti je na posúdení zdravotnej poisťovne, či poistencovi odsúhlasí úhradu lieku na výnimku. Poistencovi zo zákona automaticky nevzniká na úhradu takéhoto lieku právny nárok.

Poisťovne nemajú mantinely

Poisťovne by však mali v procese rozhodovania o žiadostiach dbať o to, aby poisťovňa v rovnakých prípadoch nerozhodovala rôzne. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová.

Zákon v súčasnosti nedefinuje pre zdravotné poisťovne žiadne zásadnejšie mantinely, v ktorých by sa mali v procese posudzovania žiadostí pohybovať.

Právna úprava tak umožňuje zdravotným poisťovniam podmieňovať udelenie súhlasu doložením aj takých podkladov, ktoré nemajú pre proces rozhodovania žiadnu väčšiu relevanciu.

Úprava samotného procesu rozhodovania je navyše z pohľadu úradu pre dohľad zmätočná a nejednoznačná.

Jasný a zrozumiteľný proces

„Považujem za kľúčové, aby poisťovne pri nastavení pravidiel úhrady lieku na výnimku nestavali proti sebe pacienta a lekára vytváraním podmienok, ktoré sú pre lekára obtiažne až nemožné splniť s následným stanoviskom poisťovne, že liek neschvaľuje, lebo lekár nedodal všetky podklady. Domnievam sa, že dané nastavenie vyžaduje urgentnú zmenu, aby podobné situácie nenastávali,“ uviedol hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú onkológiu Michal Mego.

Úrad pre dohľad navrhuje upraviť proces rozhodovania zdravotných poisťovní o žiadostiach tak, aby bol tento proces jasný, zrozumiteľný a aby nevytváral potenciál vzniku interpretačných rozdielov v aplikačnej praxi.

Zároveň je podľa názoru úradu potrebné v právnej úprave bližšie definovať kritériá, ktoré by mali zdravotné poisťovne zohľadňovať v procese posudzovania žiadosti.

„Nakoľko sú zdroje z verejného zdravotného poistenia obmedzené, je potrebné veľmi starostlivo zvažovať liečbu prostredníctvom extrémne nákladných a nekategorizovaných liekov, pri ktorých klinická účinnosť nie je podložená presvedčivými dôkazmi,“ dodala predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová.