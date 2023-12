Orava zvažuje pripojenie k Poľsku, lebo ľudia ostanú úplne odrezaní od pomoci

Obyvateľov z regiónov ako Orava či severovýchod Slovenska vyľakala nová mapa záchraniek. Viacerí z nich reagovali, že by záchranári so sanitkami museli byť kaskadérmi, aby prišli k pacientom včas. Informuje TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

„Ľudia úplne zostanú odrezaní od pomoci,“ sťažoval sa starosta obce Zboj Ladislav Ladomirjak. „Je to pre nás ďalší šok, čo všetko sa dokáže vymyslieť,“ uviedol zase starosta obce Ulič Ján Holinka, kde žije vyše 2 000 obyvateľov.

Pribudne jedna záchranka

Tamojší ľudia si nevedia predstaviť zrušenie záchranky, ktorá je v ich obci. Ďalšia sa nachádza v Ubli. Na novej mape, ktorú zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR, však chýbajú. Pribudla tam ale záchranka v obci Strihovce.

„Pre nás je bezpredmetné toto riešiť, keďže od nás do Strihovca ani nevedie cesta. Teda vedie, ale obchádzkou 60 – 70 km ,možno aj viac,“ vysvetlil Ján Holinka.

Ide o matematický model

Podľa dokumentu obsahuje ich dostupnosť pre 90 percent populácie do 15 minút. Ministerstvo hovorí, že ide o takzvaný matematický model.

„Budeme robiť všetko preto, aby záchranky boli odstupné pre všetkých a zohľadňovali potreby v jednotlivých regiónoch,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Najhoršie je to v okrese Námestovo

Najviac ohrození sa cítia obyvatelia okresu Námestovo, kde by sa mali zrušiť štyri stanice rýchlej pomoci. Sanitky by mali sem chodiť z okresu Dolný Kubín a Tvrdošín.

„S hrôzou sme to zistili, lebo naozaj okres Námestovo má najhoršiu ústavnú zdravotnú starostlivosť v rámci Žilinského kraja, možno aj v SR. Ak by došlo k takémuto zásahu, dojazd by bol aj dvojnásobný ako doteraz. Považujeme to za ohrozenie zdravotného stavu obyvateľstva,“ reagoval všeobecný lekár Rastislav Zanovit.

V krajnom prípade chce starosta Oravskej Polhory s ďalšími starostami iniciovať referendum o pričlenení okresu Námestovo k Poľsku. Podľa nich tam práveže stanice rýchlej pomoci pribúdajú a nerušia ich.

Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk.