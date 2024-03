Optimalizácia nemocničnej siete sa nevyvíja ideálne, podľa Palkoviča je dôležité v nej pokračovať

Optimalizácia siete nemocníc už nesmeruje ideálnym spôsobom, ale je dôležité v nej pokračovať.

V úvodnej diskusii na utorkovej odbornej konferencii ITAPA Health&Care v Bešeňovej to uviedol bývalý minister zdravotníctva a súčasný riaditeľ Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič.

Rozbehnutý projekt

Pripomenul, že optimalizácia nemocničnej siete je jedným z míľnikov plánu obnovy, ktorý treba splniť, aby Slovensko mohlo žiadať o platbu.

„Pre mňa je v tomto momente dôležitejšie nájsť prienik medzi optimalizáciou siete nemocníc a systémom DRG. Je to rozbehnutý projekt, ktorý má v tejto chvíli funkčnú už aj úhradovú časť, hoci len na 15 percent, ale spojením týchto dvoch projektov by sa našlo viacero riešení sporných situácií, ktoré optimalizácia so sebou prináša,“ skonštatoval Palkovič.

Vyjadril sa aj k nemocniciam v Bratislave

Exminister zdravotníctva čelil na konferencii aj otázke, či situácia s nemocnicami v Bratislave nakoniec dopadne tak, že na Rázsochách bude stáť detská nemocnica a novú nemocnicu pre dospelých postavia v Ružinove.

Podľa jeho slov sa v Bratislave uvažovalo o jedenástich lokalitách, kde by nová nemocnica mohla stáť, ale Ružinov označil za najpravdepodobnejšie umiestnenie aj vzhľadom na už vybudovanú infraštruktúru.

„Ja len pevne dúfam, že rozhodnutia, ktoré budú na konci určite politické, budú na báze racionálneho zhodnotenia všetkých možností,“ dodal Palkovič.