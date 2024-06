Opozícia odsudzuje politizáciu Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Hnutie Slovensko a KDH sa ostro ohradili voči snahám vládnej koalície politizovať Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).

Odbornosť a transparentnosť inštitútu

Tento nezávislý inštitút, zriadený za ministra Mareka Krajčího, je vedený odborníkom so skúsenosťami z práce v podobnej inštitúcii v Rakúsku a vo svojej doterajšej existencii pomohol ušetriť štátu desiatky miliónov eur.

„Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve sme zriadili najmä preto, aby sa ministerstvo zdravotníctva nerozhodovalo na základe dojmov, pocitov, alebo podľa toho, čo si prajú lobistické skupiny. Hlavnou úlohou inštitútu je prinášať do procesov v zdravotníctve odbornosť a transparentnosť. To vládnej koalícii zrejme nevyhovuje,“ povedal Marek Krajčí, bývalý minister zdravotníctva.

Prevádzka stojí menej ako 2 milióny eur ročne

NIHO vydáva hodnotenia a analýzy na základe metodiky podľa medicíny založenej na dôkazoch a spolupráce s európskymi HTA agentúrami. Zo zákona je nezávislý od politiky a vplyvov priemyslu zdravotníckych technológií.

Inštitút má 27 zamestnancov a jeho prevádzka stojí menej ako 2 milióny eur ročne. Vďaka NIHO sa pacienti dostanú k novým liekom za nižšie ceny, čo v prvom roku jeho činnosti uvoľnilo 55 miliónov eur a v roku 2023 prinieslo úsporu viac ako 110 miliónov eur.

„Je veľmi nešťastné, že vládna koalícia účelovo mení zákon, aby pozbavila Michala Staňáka funkcie riaditeľa a z nezávislého úradu spravila úrad podriadený ministerke. Pán Staňák svojou prácou ušetril Slovensku niekoľko desiatok miliónov eur pri dohadovaní cien drahých liekov a vybudoval kvalitný inštitút, ktorý pomáha pacientom na Slovensku,“ povedal bývalý štátny tajomník MZ Peter Stachura.

Vyjadrenie Dvořáka z PS

Vládna koalícia to navyše nerieši samostatným návrhom zákona, ale v rámci iného zákona, ktorý ani nedodali na zdravotnícky výbor a predložili ho priamo v pléne NR SR.

„Spôsob, akým sa tento zákon dostal do parlamentu vzbudzuje vážne obavy. Prišiel prílepkom cez nesúvisiaci zákon, s administratívnymi chybami, kvôli ktorým ho musia predniesť znovu. Dokonca sa zdá, že kritériá pre budúceho riaditeľa zákon upravuje tak, aby sa mohol do funkcie dostať konkrétny človek. Ak by si ho napísali samotné farmafirmy alebo súkromné poisťovne, vyzeralo by to presne takto,“ uviedol podpredseda výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska.

Z NIHO chce koalíciu svoju slúžku

Postup vládnej koalície skritizoval aj poslanec NR SR František Majerský, podľa ktorého vládna koalícia od začiatku prichádza s narýchlo pripravenými zákonmi, ktorých jediným cieľom je vyštvať ľudí z dôležitých úradov a funkcií a riešiť miesta pre svojich straníkov.

„Takýmto tempom nebude žiaden odborník chcieť pracovať pre štát,“ povedal.

„Vláda chce urobiť z nezávislého inštitútu NIHO ďalšiu svoju slúžku, ktorá sa bude podieľať na korupcii v zdravotníctve tam, kde je to najcitlivejšie – pri inovatívnych technológiách a liekoch,“ uzavrel exminister zdravotníctva Marek Krajčí.