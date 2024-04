Ochorenie kliešťová encefalitída postihuje čoraz viac ľudí

S jarou a oteplením prichádza aj strašiak v podobe kliešťov. Tie môžu pri nedostatočnej prevencii spôsobiť závažné infekčné vírusové ochorenie – kliešťovú encefalitídu. Ochorenie ťažšie znášajú skôr dospelí a jeho následky môžu byť závažné, spôsobuje zápal mozgu, miechy a mozgových obalov.

Najlepšou prevenciou je včasné očkovanie. K prenosu infekcie dochádza po poštípaní infikovaným kliešťom alebo konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mlieka a mliečnych výrobkov infikovaných zvierat.

Prejavy ochorenia

„Keď sa vírus dostane do organizmu človeka, rozmnoží sa v podkoží a lymfatických uzlinách a lymfatickými a krvnými cievami sa dostáva do cieľových orgánov, predovšetkým do centrálneho nervového systému,“ spresňuje neurologička a revízna lekárka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Jana Kalaninová.

Ochorenie sa zvyčajne prejaví po 7 až 14 dňoch inkubačnej doby, a to teplotou, bolesťou kĺbov, svalov, hlavy, prípadne črevnými problémami. Asi po troch týždňoch nastupujú ďalšie neurologické príznaky ako závraty, tras, zmätenosť, dezorientácia, poruchy pamäti a spánku, stuhnutosť šije, poruchy hybnosti v dôsledku svalových obŕn, prípadne až opuch mozgu.

„Ochorenie asi v 1 % prípadov končí smrťou. Väčšina pacientov sa vylieči, určitému percentu z nich zostávajú trvalé následky v podobe bolesti hlavy, poruchy pozornosti, či obrny svalov,“ upozorňuje J. Kalaninová. Z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyplýva, že ochorenie postihne každoročne čoraz viac ľudí. Kým v roku 2021 sa na kliešťovú encefalitídu liečilo 287 poistencov VšZP, minulý rok ich bolo 450.

Deti ju znášajú lepšie

Kliešťovú encefalitídu zvyčajne ľahšie znášajú deti do sedem rokov, u ktorých sa ochorenie podobá na bežné vírusové ochorenie.

„Ak u dieťaťa nebolo zistené prisatie kliešťa, je možné, že len pri riešení iných zdravotných ťažkostí, ako napríklad spánkové problémy, chronické bolesti hlavy a pod., lekár zistí, že dieťa bolo encefalitídou nakazené a prekonalo ju bezpríznakovo, alebo len s miernymi príznakmi,“ približuje lekárka.

Špecifické lieky na kliešťovú encefalitídu neexistujú, liečia sa len symptómy tohto ochorenia. Veľmi dôležitý je pokoj na lôžku a dostatok tekutín. Prisatý kliešť je potrebné čo najskôr odstrániť.

„Na vytiahnutie kliešťa sa používajú špeciálne klieštiky, ktorými sa zachytí kliešť v blízkosti kože a jemným kývavým pohybom smerom nahor sa vytiahne. Rana sa následne dezinfikuje. Po odstránení kliešťa je vhodné niekoľko týždňov venovať väčšiu pozornosť svojmu zdravotnému stavu a v prípade objavenia sa príznakov vyhľadať lekára,“ zdôrazňuje J. Kalaninová.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Prevenciou ochorenia je očkovanie, očkovanie proti kliešťovej encefalitíde patrí medzi nepovinné očkovania, takže poistenci zaň musia platiť. Poisťovne však poskytujú rôzne výhody a tak pacienti nemusia uhrádzať celú sumu očkovania. Optimálne je začať s očkovaním v posledných zimných mesiacoch, po prvej dávke druhú podať v intervale 1 mesiaca a 3. dávku za 6 mesiacov.

„Ochrana po očkovaní trvá tri roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie 1. dávkou. Preočkovanie v intervale tri roky treba vykonávať dovtedy, kým riziko nákazy trvá. Očkovať sa možno aj napr. tzv. zrýchlenou schémou, keď sa tri dávky očkovacej látky podávajú v mesačných intervaloch alebo v 2 týždňových intervaloch, vtedy však treba prvé preočkovanie vykonať už po 1. roku,“ dodáva neurologička.