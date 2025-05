Nikto nejde šetriť na pacientoch a na ich liekoch, tvrdí minister Šaško - VIDEO

Nikto nejde šetriť na pacientoch a lieky, ktoré potrebujú, aj dostanú. Uviedol to v stanovisku minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s tým, že odmieta šírenie strachu, ktoré spája predovšetkým s opozíciou.

Vecná a odborná diskusia

„Mne v tomto momente ide predovšetkým a najmä o otvorenie vecnej a odbornej diskusie na závažnú, skutočne závažnú problematiku vstupu nových liekov pre slovenských pacientov. Ale vážení pacienti, vy sa nemusíte ničoho obávať. Nemusíte sa obávať, že by ste prišli o liečbu alebo lieky. Práve naopak – ide o to, aby peniaze boli využívané rozumne a každý, ale naozaj každý, kto potrebuje ten liek, aby ho aj naozaj dostal. Ale, a to je veľmi dôležité, za ceny, ktoré sú minimálne porovnateľné s okolitými krajinami,“ zdôraznil Šaško.

Ministrovým cieľom podľa jeho vlastných slov je, aby zdravotníctvo fungovalo lepšie a predovšetkým, aby bolo aj dlhodobo udržateľné.

„A preto na margo tej vyhlášky chcem všetkých ubezpečiť, že nikto nejde nič šiť horúcou ihlou a naozaj sa nikto nemusí obávať. Systém, na ktorý mimochodom upozornila aj správa Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý tu už nejaký čas funguje a ktorý sa predovšetkým počas bývalej vlády skutočne utrhol spod kontroly a stal sa doslova neudržateľným, je z môjho pohľadu neprehľadný a jeho základným dôsledkom je, že sa neefektívne a častokrát doslova až plytvá zdrojmi, ktoré by mali smerovať za našimi pacientmi, a to čo najširšiemu okruhu z nich,“ uviedol Šaško. Ako ďalej zdôraznil, jeho jediným záujmom je, aby tieto zdroje boli smerované efektívne a za pacientmi.

Jasné a objektívne pravidlá

„Nikam inam. Pretože zdroje, ktoré takýmto spôsobom míňame, následne chýbajú v iných oblastiach zdravotnej starostlivosti, napríklad v našom ambulantnom sektore,“ vysvetlil minister zdravotníctva.

Šaško doplnil, že jeho jediným cieľom je nastaviť jasné a objektívne pravidlá pre vstup nových liekov do úhradového systému tak, aby ten systém bol predvídateľný, vyvážený a udržateľný.

„Pacienti, ešte raz, chcem vás z tohto miesta ukľudniť a ešte raz na záver zopakovať, nik nejde šetriť na pacientoch,“ dodal minister zdravotníctva.