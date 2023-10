Koľko pacientov na Slovensku trpí obezitou? Dostupné štatistiky neuvádzajú spoľahlivé čísla

Svetové štatistiky potvrdzujú jednoznačný nárast obezity, trpí ňou už 900 miliónov ľudí, čo je toľko isto ako ľudí trpiacich hladom. Relevantné dáta zo Slovenska chýbajú, ale ich absencia neznamená, že Slovensko problém s obezitou nemá.

„Dáta o pacientoch s obezitou, ktoré nám posielajú lekári, vôbec neodrážajú realitu. Za rok 2022 evidujeme len 8-tisíc takýchto poistencov. Ak by boli naše údaje pravdivé, tak Slovensko by malo najštíhlejších obyvateľov vo vyspelom svete, pretože z 5,5 milióna by malo obezitu len 25-tisíc ľudí. Čo je, samozrejme, nezmysel,“ skonštatoval Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania zdravotnej poisťovne Dôvera.

V roku 2060 bude podľa OECD na Slovensku žiť deväť z desiatich mužov a sedem z desiatich žien s (pre)obezitou

Ak by sa tento odhad naplnil, tak by ekonomické náklady štátu len v súvislosti s obezitou vzrástli na 18 miliárd eur. Pre porovnanie, rozpočet pre celé zdravotníctvo v roku 2023 je 8 miliárd eur.

Obezita je príčinou zvýšených nákladov z dôvodu častejšieho využívania zdravotnej starostlivosti, zvýšenej preskripcie liekov, častejšieho čerpania PN, nižšej produktivity práce, nižších daní a odvodov. Spôsobuje mnohé zdravotné komplikácie a znižuje kvalitu života.

V 80 % prípadov môže za cukrovku 2. typu, v 55 % prípadov za vysoký krvný tlak a v 35 % prípadov za ischemickú chorobu srdca.

Náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou na pacienta s obezitou sú šesťkrát vyššie ako na pacienta s normálnou hmotnosťou

„Aby sa tento trend priberania aspoň zmiernil, ak už nie zastavil, je okrem prevencie dôležité cielene pomáhať ľuďom s obezitou znížiť ich hmotnosť,“ dodáva Mužik.