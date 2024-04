Nepravidelné užívanie liekov na cukrovku ohrozuje život pacienta

Aj keď lieky, ktoré sú určené na stabilizáciu zdravotného stavu cukrovkára, jeho diagnózu neliečia, ich pravidelné užívanie je základom čo najvyššej kvality života chorého. Žiaľ, mnoho pacientov túto skutočnosť podceňuje, pričom nezvratne poškodzuje svoj organizmus a procesy v ňom.

Ľudia s cukrovkou (diabetes mellitus) trpia vysokou hladinou glukózy (cukru) v krvi, čo súvisí s produkciou inzulínu. Buď ho je málo, alebo sa produkuje neskoro, prípadne si bunky vytvoria voči inzulínu rezistenciu a potom s cukrom nenakladajú tak, ako telo potrebuje.

Bez glukózy telo nedokáže fungovať, ale problém má aj vtedy, keď sa zhromažďuje v krvi a chýba v bunkách, ktoré ju potrebujú.

Rozoznávame dva druhy cukrovky. Najbežnejšou je cukrovka 2. typu, ktorá postihuje najmä ľudí okolo 40. až 50. roku života a vzniká v dôsledku kombinácie genetických predispozícií a nevhodného spôsobu života (nadváha, sedavé zamestnanie).

Cukrovka 1. typu sa objavuje prevažne u detí a dospievajúcich, hoci v štatistikách sa vyskytujú aj starší pacienti. Ide o problém s imunitným systémom, ktorý „zahapruje“ a zaútočí na beta bunky pankreasu. Ten už potom nedokáže vytvárať dostatok inzulínu, a preto nie je schopný regulovať hladinu cukru v krvi.

Pravidelná liečba je nutnosť

„Pri cukrovke 1. typu je pravidelná liečba inzulínom životne dôležitá. Nepravidelné dávkovanie inzulínu môže viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, diabetickej kóme a až smrti,“ upozornil doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Pri cukrovke 2. typu, keď sa podávajú hlavne tzv. antidiabetiká, vedie nepravidelné užívanie k zlej metabolickej kompenzácii, teda k pretrvávajúcej vysokej hladine glukózy v krvi.“

Vysoká glykémia síce nebolí, ale poškodzuje cievy a nervy a vedie k rozvoju diabetických komplikácií so závažným dosahom na kvalitu života.

„Základom každej liečby pri chronických ochoreniach je, aby pacient užíval lieky pravidelne, pretože inak sa nedá očakávať ich priaznivý účinok. Pri cukrovke ešte platí, že existuje tzv. metabolická pamäť. Organizmus si pamätá zlú kompenzáciu cukrovky a aj keď si pacient vstúpi do svedomia, neskorá dobrá kompenzácia už nezabráni rozvoju komplikácií,“ upozornil na menej známy fakt MUDr. P. Jackuliak.

Zabudli ste na liek. Čo teraz?

Mnohí diabetici majú problém dostať sa k liekom, ktoré pravidelne na cukrovku užívajú. Dôvodom môže byť ich zhoršený zdravotný stav, ktorý ovplyvňuje napríklad ich hybnosť, alebo to, že bývajú na vidieku či samote. Cesta do najbližšej lekárne často meria aj niekoľko kilometrov, no i tak nemajú istotu, že v nej potrebný liek dostanú. Aj toto je neraz dôvod, prečo svoj liek neužijú tak, ako majú.

Títo pacienti môžu využiť službu občianskeho združenia Medicamentum. „Stačí, ak sa pacient zaregistruje, a lieky, ktoré mu predpíše lekár, mu po kontaktovaní farmaceutom vyzdvihnú v lekárni členovia združenia a zadarmo ich prinesú pacientovi až k dverám,“ poradila PharmDr. Kristína Malíková, konzultantka OZ Medicamentum.

„Je veľmi dôležité, aby boli diabetickí pacienti poučení o spôsobe liečby, o význame dodržiavania zásad životosprávy a o užívaní liekov. Pri pacientoch vo vyššom veku je na základe našich skúseností veľmi užitočné dodržiavanie liečby kontrolovať,“ povedala Darina Ružičková, vrchná sestra v Agapé Senior Park.

Platí, že ak si pacient trpiaci cukrovkou 1. typu zabudne aplikovať inzulín, treba si dať dávku, len čo si na to spomenie. „Predtým by si mal skontrolovať hladinu glykémie glukomerom a prípadne si množstvo inzulínu zvýšiť,“ poradil MUDr. P. Jackuliak.

Pri cukrovke 2. typu treba užiť nasledujúcu plánovanú dávku lieku.

Komplikácie spojené s cukrovkou

Nedodržiavanie liečebného plánu a životosprávy môže viesť k ďalším zdravotným komplikáciám, ako je horšie hojenie rán, problémy so srdcom, s cievami, k mozgovej príhode, k infarktu, k ochoreniam obličiek, k strate zraku alebo k neurologickým poruchám. Ignorovanie liečby môže dokonca spôsobiť diabetickú kómu alebo smrť.

Život cukrovkára nie je ľahký, ale pokiaľ dodržiava liečbu, stanovenú diétu a najmä je súčasťou jeho života pohyb, môže žiť vysokokvalitný život, ktorý sa takmer rovná životu zdravého človeka.

Keďže cukrovka nebolí, mnoho ľudí ani nevie, že ju má. Najmä tí, ktorí nechodia na pravidelné preventívne prehliadky, môžu mať poruchu inzulínu, a pritom netušia, že sa im v tele dejú závažné procesy. Kontrola hladiny cukru v krvi, ktorá je bežnou súčasťou preventívnej prehliadky, je jediný spôsob, ako cukrovku zachytiť.

Príznakmi rozvíjajúceho sa ochorenia môže byť zvýšená chuť do jedla, neuhasiteľný smäd (aj v noci), časté močenie, nevysvetliteľný úbytok na hmotnosti, únava a strata životnej energie, neraz sprevádzaná dvojitým videním, ale aj mravčenie v končatinách či neprimerane dlhé hojenie rán.

Ako sa starať o seniora diabetika

Darina Ružičková, vrchná sestra v Agapé Senior Park, odporúča na základe vlastnej praxe a skúseností dodržiavať týchto 7 zásad: