Nenápadné príznaky, vážna diagnóza: Skleróza multiplex postihuje čoraz mladšie ženy - ROZHOVOR

Únava, rozmazané videnie, slabosť v nohách. Bežné príznaky, ktoré si mnohí vysvetlia ako dôsledok stresu alebo vyčerpania. No za týmito signálmi sa môže skrývať omnoho vážnejší problém: skleróza multiplex, ochorenie, ktoré vedci označujú ako „chorobu tisícich tvárí“. Postihuje najmä mladé ženy a jej nástup býva nenápadný, no následky môžu byť zásadné.
Ako túto diagnózu včas rozpoznať? Čo môžeme spraviť, aby sme spomalili jej priebeh? A ako s ňou žiť plnohodnotne? O skleróze multiplex nám porozprával MUDr. Bassam Al Sabti, neurológ z Nemocnice AGEL Bratislava.
Skleróza multiplex je často označovaná ako zákerné ochorenie. Prečo? Čím je táto diagnóza špecifická?
Ide o chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda nervové bunky a ich ochranný obal v mozgu a mieche. Príznaky sú veľmi rôznorodé – od únavy a psychických ťažkostí až po poruchy zraku, rovnováhy a hybnosti. Preto sa nazýva aj „choroba tisícich tvárí“.
Ako často sa dnes s touto diagnózou stretávate vo vašej ambulancii?
Počet pacientov so sklerózou multiplex každoročne narastá. Dnes už máme lepšie diagnostické možnosti (napr. MRI), čo vedie k častejšiemu a skoršiemu odhaleniu ochorenia ako v minulosti.
Jedným z prvých príznakov môže byť únava, mravčenie alebo rozmazané videnie. Prečo ich ľudia často podceňujú?
Tieto príznaky bývajú nešpecifické a pacienti ich často pripisujú psychickému preťaženiu alebo stresu. Preto najskôr vyhľadávajú psychológa alebo psychiatra, až neskôr neurológa.
Aké ďalšie nenápadné príznaky môže mať skleróza multiplex, ktoré si pacienti často nespoja s vážnym neurologickým ochorením?
Medzi ďalšie príznaky patrí slabosť končatín, závraty, poruchy citlivosti, koordinácie, rovnováhy, artikulácie alebo sexuálnych funkcií.
Kedy by mal človek spozornieť a vyhľadať neurológa?
Ak sa objavia špecifické neurologické príznaky ako výpadky v zornom poli, slabosť končatín, závraty či poruchy rovnováhy, je potrebné vyhľadať neurológa. Ten na základe klinického obrazu a pomocných vyšetrení (MRI, evokované potenciály, vyšetrenie mozgovomiechového moku) stanoví diagnózu.
Diagnóza sklerózy multiplex sa čoraz častejšie objavuje u mladých žien. Čím si to odborníci vysvetľujú?
Skleróza multiplex najčastejšie postihuje mladšie ženy vo veku 20 – 40 rokov. Hoci presná príčina nie je známa, predpokladá sa, že určitú rolu hrá genetika, hormóny, životný štýl aj stres.
Je náročné túto chorobu odhaliť včas?
Áno, keďže príznaky sú často nenápadné a rôznorodé. Včasná diagnostika však výrazne zvyšuje šancu na kvalitný život s ochorením, preto je dôležité neignorovať prvé varovné signály.
Je dnes možné ochorenie spomaliť alebo zastaviť? Ako vyzerá liečba a čo všetko zahŕňa?
Hoci ochorenie zatiaľ nevieme úplne vyliečiť, existuje liečba, ktorá dokáže jeho priebeh výrazne spomaliť. Súčasťou liečby je medikamentózna terapia, rehabilitácia, zmena životného štýlu, výživa bohatá na vlákninu a vitamíny, eliminácia stresu a fajčenia.
Môže pacient žiť plnohodnotný život aj s touto diagnózou? V čom pacienta najviac obmedzuje?
Áno, mnohí pacienti žijú plnohodnotný život, najmä vďaka včasnej diagnostike, správnej liečbe a podpore okolia. Obmedzenia sa líšia – môžu sa týkať fyzickej výdrže, hybnosti, zraku alebo psychickej pohody.
Stretávate sa s tým, že ľudia sa za diagnózu hanbia alebo ju zľahčujú? Ako je to so spoločenským vnímaním tohto ochorenia?
Spoločenské vnímanie ochorenia sa zlepšuje, no osveta je stále dôležitá. Dôležité je otvorene hovoriť o problémoch a zvyšovať povedomie o chorobe.
Existujú známe rizikové faktory, ktoré môžu k prepuknutiu choroby prispieť? Môžeme niečo spraviť preventívne?
Rizikovými faktormi sú genetická predispozícia, nedostatok vitamínu D, infekcia vírusom EBV a stres. Preventívne pomáha zdravý životný štýl – pohyb, zdravá strava, dostatok vitamínov, nefajčenie a minimalizácia stresu.