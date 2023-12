Nemocnice neplatia čoraz viac odvodov za zdravotníkov, ich dlhy sú vyššie ako výdavky na rodičovské dôchodky

Dlhy nemocníc voči Sociálnej poisťovni rastú čoraz rýchlejšie. Ku koncu októbra dosiahli 394 miliónov eur, za desať mesiacov tohto roka tak stúpli o 176,6 milióna eur.

Rodičovské dôchodky

Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október tohto roka. Ak by nemocnice uhradili všetky svoje dlhy voči Sociálnej poisťovni, pokryli by sa tým výdavky na rodičovské dôchodky. Sociálna poisťovňa totiž za desať mesiacov tohto roka vyplatila rodičovské dôchodky v sume 285 miliónov eur.

Najvýraznejšie sa voči Sociálnej poisťovni zvyšujú dlhy štátnych nemocníc. Ku koncu októbra predstavovali 363 miliónov eur, pričom len oproti septembru vzrástli takmer o 29 miliónov eur. Sociálne odvody za svojich zamestnancov ku koncu októbra neplatilo 15 zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a rezortov obrany a vnútra.

Zvýšené pohľadávky

Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam zaznamenala poisťovňa ku koncu októbra pohľadávky v hodnote 31,2 milióna eur. V porovnaní s koncom septembra sa pohľadávky poisťovne voči týmto zdravotníckym zariadeniam zvýšili o 1,2 milióna eur.

Transformované zdravotnícke zariadenia sú tie, ktoré sa transformovali na akciové spoločnosti či neziskové organizácie. Sociálne odvody za svojich zamestnancov ku koncu októbra neplatilo päť transformovaných zdravotníckych zariadení.

Chránené zákonom

Pacienti sa však nemusia obávať toho, že by dlhy nemocníc ohrozili poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nemocnice totiž pred exekútormi chráni zákon.

Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (hnutie Slovensko) ešte v novembri 2020 presadil v parlamente novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorou sa majetok všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vylúčil z exekúcií.

Ide o prípady, ak by exekúcia tohto majetku a finančných prostriedkov poskytovateľov ohrozila práva a povinnosti pacientov.