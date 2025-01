Nemocnice budú potrebovať 161 miliónov eur navyše, prezident ANS poukázal aj na problém transakčnej dane - VIDEO, FOTO

Nemocnice Asociácie nemocníc Slovenska potrebujú na tento rok navýšiť finančné prostriedky od štátu. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko zdôraznil potrebu navýšiť financie pre ich 81 nemocníc až na 161 miliónov eur.

„Pôvodne to malo byť 130 miliónov eur, no prišla transakčná daň, športové poukazy a dodatok medzi Ministerstvom zdravotníctva SR (MZ SR) a Lekárskym odborovým združením (LOZ),“ vysvetlil Petko. Zároveň pripomenul, že lekárski odborári tvrdili, že ich požiadavky nebudú mať dopad na financie štátu, no podľa ANS to v roku 2025 bude mať dopad 500 miliónov eur.

Menšie nemocnice sú lepšie financované

Marián Petko tiež reagoval na tvrdenia predsedu LOZ Petra Visolajského o tom, že menšie nemocnice sú lepšie financované ako tie veľké. Podľa údajov ANS ich nemocnice majú priemernú efektívnu základnú sadzbu 2 400 eur, zatiaľ čo štátne nemocnice 3 200 eur.

ANS tiež uvádza, že ich nemocnice pokrývajú 45 % zdravotnej starostlivosti, zatiaľ čo štátne nemocnice 55 %, pričom za to dostávajú menej finančných prostriedkov.

„Nemocnice v ANS za to dostávali 800 miliónov eur, štátne dostávali miliardu 400 eur. Myslím si, že tieto čísla sú jasné, aby ukazovali, aká je pravda,“ povedal prezident ANS.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

ANS žiada zrušenie transakčnej dane

Okrem toho poukázal na problém transakčnej dane, ktorá sa vzťahuje na súkromné nemocnice ANS, ale nie na štátne príspevkové nemocnice a štátne organizácie.

ANS žiada zrušenie tejto dane pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, inak plánuje podať žalobu na Európsku komisiu za diskrimináciu.

Zástupcovia ANS sa mali v stredu poobede stretnúť s ministrom zdravotníctva Kamil Šaškom, kde mu predostreli tieto problémy.