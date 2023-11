Nemocnica v Poprade navyšuje kapacity pre očkovanie proti COVID-19, vo väčšine prípadov nepotrebujete ani rezerváciu

Popradská nemocnica navyšuje svoje kapacity pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Reaguje tak na vývoj epidemickej situácie. Podľa PR manažérky nemocnice Martiny Pavlíkovej je cieľom vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu verejnosti o očkovanie a ochrana rizikových skupín pred ochorením COVID.

Navýšenie očkovacích kapacít budú realizovať od 10. novembra.

Štvornásobné zvýšenie objemu

„Z doterajších 42 slotov týždenne zvyšujeme objem očkovania štvornásobne, až na 186 slotov týždenne, vyčlenili sme na to svoje kapacity personálne aj technické,“ vysvetlil generálny riaditeľ nemocnice Jozef Tekáč.

Očkovať budú vakcínou Pfizer Omicron XBB 1 každý utorok a piatok, v čase od 08:30 do 11:30 a od 12:00 do 15:00, a to v budove kožného stacionára, na druhom poschodí a v priestoroch ambulancie všeobecného lekárstva Smolárovej a Pompovej. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť na stránke ministerstva zdravotníctva korona.gov.sk či na internetovej stránke nemocnice.

Registrácia nie je nutná

,,Očkovanie umožníme aj záujemcom, ktorí prídu bez registrácie, a to každý deň okrem stredy od 9:00 do 10:00 v budove kožného stacionára, číslo dverí 224,“ uviedol generálny riaditeľ nemocnice. V prípade pretrvávajúceho či zvýšeného záujmu o očkovanie je podľa jeho slov nemocnica pripravená navýšiť kapacity na 400 až 500 slotov týždenne.

Očkovanie je určené pre osoby vo veku od 18 rokov, nemocnica však umožní aj vakcináciu pre deti od 12 rokov, tie ale musia byť vopred registrované. Očkovanie môžu absolvovať záujemcovia, u ktorých od poslednej dávky uplynuli najmenej štyri mesiace.