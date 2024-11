Nedostatok prevencie stojí Slovensko milióny eur. Viac než 30-tisíc pacientov na lôžku skončiť nemuselo 

V minulom roku bolo na Slovensku hospitalizovaných viac než 30-tisíc pacientov pre choroby, ktorí na lôžku skončiť nemuseli. Z dát zdravotných poisťovní, ktoré spracoval Inštitút pre stratégie a anylýzy (ISA), vyplýva, že ide o najväčší počet od roku 2019.

Pobytu v nemociciach sa podľa ISA dalo predísť lepšou životosprávou, kvalitnejšou ambulantnou starostlivosťou alebo efektívnou domácou liečbou. Najvyššie boli aj celkové náklady na zbytočné hospitalizácie. Pri sume vyše 60 miliónov eur vychádza priemerná hospitalizácia na približne 2-tisíc eur, čo predstavuje nárast o tretinu oproti roku 2022.

Hlavnými príčinami týchto hospitalizácií sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zlá životospráva, zanedbaná prevencia a diagnostika, predĺžené čakacie doby na vyšetrenia, obmedzená dostupnosť liečby v odborných ambulanciách a nevhodná domáca liečba spôsobená slabou informovanosťou pacientov.

Inštitút ISA v roku 2023 navrhol niekoľko opatrení na zlepšenie situácie, vrátane prijímania opatrení na podporu zdravého životného štýlu, systematických investícií do prevencie, budovania súvisiacej infraštruktúry a osvetových aktivít. Taktiež ISA odporúča budovanie integrovaných centier liečby, kde by pacienti mali prístup k viacerým službám na jednom mieste, a kde by sa efektívnejšie koordinovala spolupráca medzi ambulanciami, nemocnicami a vedecko-výskumnými inštitúciami.