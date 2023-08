Naozaj musíme pre svoje zdravie urobiť aspoň desaťtisíc krokov denne? Najnovšia štúdia mnohých isto poteší

Dlho sa tvrdilo, že na udržanie dobrej kondície a zdravia je potrebné urobiť aspoň 10-tisíc krokov denne. Podľa novej štúdie by však na pozitívny prínos mohlo stačiť aj menej ako päťtisíc krokov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Tím odborníkov z Lekárskej univerzity v poľskom Lodži a americkej Johns Hopkins University School of Medicine zistil, že výhody chôdze sa týkajú všetkých pohlaví a vekových kategórií bez ohľadu na to, kde žijú. Najväčšie benefity však zaznamenali u ľudí do 60 rokov.

Čím viac krokov, tým lepšie

Analýza viac ako 226-tisíc ľudí z celého sveta ukázala, že štyritisíc krokov stačí na to, aby sa začalo znižovať riziko predčasného úmrtia z akejkoľvek príčiny.

Len niečo vyše 2 300 je dostatočné množstvo na to, aby prospelo srdcu a cievam. Čím viac krokov však ľudia robia, tým viac zdravotných prínosov sa prejavuje, uviedli vedci.

Každých ďalších tisíc krokov nad rámec štyritisíc pritom podľa nich znižuje riziko predčasného úmrtia o 15 %, až do 20-tisíc krokov.

Málo pohybu zabíja milióny ľudí

Maciej Banach z univerzity v Lodži poznamenal, že i keď počet moderných liekov rastie, nie sú jedinou odpoveďou.

„Domnievam sa, že by sme mali vždy zdôrazňovať, že zmeny životného štýlu vrátane stravy a cvičenia, ktoré boli hlavným hrdinom našej analýzy, môžu byť prinajmenšom rovnako alebo dokonca ešte účinnejšie pri znižovaní kardiovaskulárneho rizika a predlžovaní života,“ povedal.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je nedostatočná fyzická aktivita každoročne príčinou 3,2 milióna úmrtí, čo je štvrtá najčastejšia príčina na svete.