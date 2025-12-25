Akútne psychiatrické ťažkosti počas Vianoc sa netýkajú výhradne dospelých a netreba ich podceňovať

Hoci sú Vianoce tradične vnímané ako čas pokoja, rodinnej pohody a oddychu, pre mnohých ľudí predstavujú jedno z najnáročnejších období v roku.
Dáta Union zdravotnej poisťovne ukazujú, že počas vianočných sviatkov a prelomu rokov – konkrétne v čase od 23. decembra do 6. januára – každoročne narastá potreba akútnej psychiatrickej pomoci. Poisťovňa eviduje za posledných desať rokov významný nárast počtu takýchto prípadov. Kým v sezóne 2015/2016 zaznamenali 536 prípadov, v období 2022/2023 ich bolo až 1 101, čo znamená viac než dvojnásobné zvýšenie.
V posledných dvoch rokoch síce počet akútnych zásahov mierne poklesol, no aj v sezóne 2024/2025 eviduje Union stále vysokú záťaž so 684 prípadmi, ktoré potvrdzujú trvalý tlak na psychiatrické služby. Okrem toho poisťovňa každoročne zaznamenáva desiatky až vyše sto psychiatrických hospitalizácií v tomto období.
Potrebujú viac pomoc ženy alebo muži?
Pri pohľade na vekové skupiny vyplýva, že najčastejšie ide o ľudí v produktívnom veku, najmä vo veku od 20 do 59 rokov. U mužov dominujú hospitalizácie vo veku 30 až 49 rokov, zatiaľ čo u žien sú výraznejšie zastúpené vekové skupiny 40 až 59 rokov.
„Ide o ľudí, ktorí často čelia kombinácii pracovného stresu, rodinných povinností, finančného tlaku a vysokých očakávaní spojených so sviatkami. Ak sa k tomu pridajú dlhodobo neriešené psychické ťažkosti, výsledkom môže byť stav vyžadujúci hospitalizáciu,“ objasňuje Ingrid Dubravová, revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne.
Podľa Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej, hovorkyne Union zdravotnej poisťovne, sú Vianoce emočne veľmi intenzívnym obdobím. „Pre ľudí, ktorí sú osamelí, v konflikte s rodinou alebo už dlhodobo zápasia s duševnými ťažkosťami, môže práve toto obdobie znamenať vyhrotenie problémov,“ upozorňuje.
Dáta Unionu zároveň ukazujú, že akútne psychiatrické ťažkosti počas Vianoc sa netýkajú výhradne dospelých. Každoročne sú evidované prípady aj u detí a tínedžerov, najmä vo veku 10 až 19 rokov, ktorí patria medzi najrizikovejšie skupiny.
Rovnako alarmujúce sú prípady u seniorov nad 70 rokov, kde sa často kombinujú osamelosť, zdravotné problémy a psychická záťaž. Výskyt akútnych psychiatrických zásahov sa potvrdil aj u pacientov vo veku nad 90 rokov, čo poukazuje na to, že duševné ťažkosti môžu postihnúť ľudí naprieč celým životom.
Psychické problémy netreba podceňovať
Vo väčšine sezón dlhodobo platí, že ženy vyhľadávajú akútnu psychiatrickú pomoc častejšie než muži. V sezóne 2024/2025 tvorili ženy 386 zo zaznamenaných 684 prípadov, muži 298.
Pri detailnejšom pohľade na vekové skupiny je viditeľné, že u mužov je vyššie zastúpenie mladších a stredných vekových kategórií, zatiaľ čo u žien prevažujú staršie vekové skupiny, čo môže súvisieť s rôznymi sociálnymi a psychickými faktormi, ako je dlhodobý stres, rodinný tlak či zdravotné alebo sociálne problémy.
Union zdravotná poisťovňa zdôrazňuje, že psychické problémy netreba podceňovať a že pomoc je dôležité vyhľadať včas – ideálne ešte predtým, než sa stav stane akútnym. „Ak sa psychické ťažkosti zhoršujú, je dôležité obrátiť sa na odborníka, všeobecného lekára, psychiatra alebo psychológa. Včasná pomoc môže zabrániť tomu, aby sa situácia vyhrotila práve v období, ktoré by malo byť o pokoji a bezpečí,“ dodáva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Poisťovňa zároveň pripomína, že počas sviatkov fungujú pohotovostné služby a akútna psychiatrická starostlivosť je dostupná aj v krízových situáciách, čím sa zabezpečuje pomoc ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú v najnáročnejších chvíľach.