Ministri rušia sľuby Hegerovej vlády, štátne záchranky nedostanú peniaze z plánu obnovy

Záchranná zdravotná služba (ZZS) Bratislava a Záchranná služba Košice nebudú priamymi prijímateľmi prostriedkov z plánu obnovy pri obnove ich vozového parku. Vláda Ľudovíta Ódora totiž zrušila príslušné uznesenie predošlej vlády Eduarda Hegera z konca januára tohto roka.

Malo ísť o investíciu v sume 22,2 milióna eur bez DPH do nákupu 197 nových vozidiel pre oboch štátnych poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Pre Záchrannú zdravotnú službu Bratislava bolo z toho vyčlenených 13,8 milióna eur bez DPH a pre Záchrannú službu Košice 8,4 milióna eur bez DPH.

Nerealizovateľné miľníky

„Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpilo k ukončeniu realizácie uvedenej investície v celom rozsahu, ako je popísaná v pláne obnovy a odolnosti,“ uvádza sa v materiáli.

Míľniky v pláne obnovy a odolnosti podľa rezortu zdravotníctva nie sú v súlade s bežnou praxou verejného obstarávania a sú nerealizovateľné z pohľadu časovej náročnosti a aktuálneho nastavenia súťaže. Upozorňuje na to, že cez Integrovaný regionálny operačný programu by sa mal do konca tohto roka zabezpečiť nákup 100 kusov vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Obstarať mali takmer 200 vozidiel

„Vzhľadom na uvedené môže byť v budúcnosti obstarané množstvo vozidiel pre oba subjekty priameho vyzvania nadbytočné,“ dodal rezort zdravotníctva.

Záchranná zdravotná služba Bratislava mala obstarať 74 vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, 20 vozidiel rýchlej lekárskej pomoci, 21 rendezvous vozidiel, 3 vozidlá rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky a 6 vozidiel určených na hromadnú prepravu osôb.

Záchranná služba Košice mala dostať financie na nákup 46 vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, 10 vozidiel rýchlej lekárskej pomoci, 9 rendezvous vozidiel, 5 vozidiel rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky a 3 vozidlá určené na hromadnú prepravu osôb.