Ministerstvo zdravotníctva súhlasí s návrhom novely od OĽaNO, mzdy niektorých zdravotníkov by sa mali zvýšiť

Ministerstvo zdravotníctva SR súhlasí s poslaneckým návrhom novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorým by sa mali zvýšiť mzdy niektorých zdravotníckych pracovníkov.

Zároveň však upozorňuje na to, že tento krok zvýši výdavky rozpočtu verejnej správy. Rezort financií od poslancov za hnutie OĽaNO žiada, aby uviedli aspoň kvalifikovaný odhad negatívneho vplyvu na rozpočet spolu s návrhom na úhradu zvýšených výdavkov.

Zvýšenie základnej zložky mzdy

Od septembra tohto roka sa má základná zložka mzdy zdravotníckych pracovníkov zvýšiť o roky odpracované v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý do parlamentu predložili poslanci za hnutie OĽaNO Monika Kavecká, Marek Šefčík a Jana Majorová Garstková. Legislatívny návrh parlament koncom mája posunul do druhého čítania.

V súčasnosti sa pri zvýšení základnej zložky mzdy započítava iba obdobie výkonu povolania v zdravotníckom zariadení.

Novela zákona

Zdravotníci však povolanie vykonávajú aj v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Novela zákona má preto umožniť zdravotníkom zvýšenie ich základnej zložky mzdy za každý rok, ktorý odpracovali v takýchto zariadeniach.

Zdravotníkovi, ktorý po získaní odbornej spôsobilosti začne vykonávať iné zdravotnícke povolanie, sa má zvýšiť základná mzda o daný počet rokov, ktoré odpracoval, aj keď v inom zdravotníckom povolaní, nielen v zdravotníckom zariadení, ale aj v zariadení sociálnych a sociálnoprávnej ochrany detí.