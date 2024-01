Ministerstvo zdravotníctva nariadilo pozastaviť audit vo VšZP, tvrdí odvolaná riaditeľka poisťovne Hlinková

Ministerstvo zdravotníctva nepovolilo predstavenstvu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vykonať audit zmlúv, čo by mohlo poskytnúť dôležité odpovede na otázky týkajúce sa správnosti a transparentnosti financovania. Audit, ktorý avizovala odvolaná generálna riaditeľka Ľubica Hlinková, ukázal, že niektoré zmluvy boli uzatvorené v rozpore so Zákonníkom práce. Informoval o tom týždenník Trend.

Audit ukázal šokujúce informácie

Po odchode bývalého vedenia Hlinková avizovala dôkladný audit, ktorý sa týkal najmä oblastí ľudských zdrojov, marketingu a uzavretých zmlúv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

„Takmer okamžite po nástupe bol realizovaný audit ľudských zdrojov, výsledkom bolo niekoľko šokujúcich informácií. V roku 2022 zamestnávala poisťovňa približne 2 500 osôb na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Pre porovnanie, v roku 2020 to bolo približne 100 osôb. Dohody boli v niektorých prípadoch uzatvorené v rozpore so Zákonníkom práce a obsahovali dojednané odmeny až do výšky 60 eur za hodinu,“ uviedla Hlinková v rozhovore pre Trend.

Redizajn loga za približne 80-tisíc eur

Upozornila aj na to, že bývalý manažment poisťovne plánoval v roku 2023 redizajn loga za približne 80-tisíc eur. Na vykonanie auditu využil manažment VšZP externé služby.

„O nutnú súčinnosť sme v zmysle uznesenia vlády z roku 2019 požiadali ministerstvo zdravotníctva listom zo dňa 31. októbra 2023. Dňa 14. decembra 2023 Odbor strategických investícií na ministerstve zdravotníctva zaslal VšZP súhlasné stanovisko k využitiu externých právnych služieb. No s odstupom jedného dňa, teda 15. decembra 2023, sme boli požiadaní o zastavenie celého procesu a udelený súhlas nám bol zrušený,“ uviedla Hlinková.

Opätovný súhlas dostal manažment VšZP 22. decembra 2023. Hlinková následne dala pokyn na prípravu zmluvy, ktorú už ale nestihla uzatvoriť.

Odvolaná bez udania dôvodu

Hlinková bola 10. januára tohto roka rozhodnutím jediného akcionára odvolaná z funkcie. Potvrdila, že z funkcie bola odvolaná bez udania dôvodu. „Pokračovanie procesu auditu, bez ktorého nie je možné identifikovať kritické miesta v stratovom hospodárení poisťovne, bude preto v kompetencii nového vedenia,“ pokračuje Hlinková.

Generálnym riaditeľom, ako i predsedom predstavenstva sa po odvolaní Hlinkovej stal Michal Ďuriš. Predstavenstvo VšZP súčasne tvorí len Michal Ďuriš. Dôvody, prečo sa ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková rozhodla dočasne poveriť Michala Ďuriša a nevyhlásila rovno riadne výberové konanie, nie sú známe.