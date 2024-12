Ako často si zapaľujete vonnú sviečku? Odborníci upozorňujú, že môže byť horšia ako cigaretový dym

K zimnému obdobiu neodmysliteľne patria aj vonné sviečky, tie však podľa štúdie môžu škodiť nášmu zdraviu. Odborníci zistili, že ich horenie vplýva na kvalitu vzduchu v interiéri a môže byť dokonca horšie ako pasívne fajčenie. Píše TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Pri horení vonných sviečok totiž vzniká zmes chcemických látok, vrátane toxických plynov ako oxid uhoľnatý, oxid siričitý či oxidy dusíka. Vonné tyčinky spolu so sviečkami tak môžu produkovať prchavé organické zlúčeniny (VOC).

Následky pálenia vonných sviečok

Ich vdychovaním si môžete spôsobiť kašeľ, kýchanie, podráždiť si oči či dokonca si zhoršiť príznaky astmy, informuje britský portál dailymail.co.uk. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k vyššiemu riziku srdcových ochorení, rakoviny pľúc a chronickej bronchitídy, ako tvrdí doktor Asi Kumar Mishra z Univerzity College Cork spolu s doktorkou Marie Cogginsovou z Univerzity of Galway v časopise The Conversation.

Koncentrácia častíc z vonných sviečok, ktoré vdychujeme, môže byť 15-násobne vyššia ako je predpísaný limit Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Merania robili v 14 domoch

Štúdia publikovaná v časopise Indoor Environments zase merala kvalitu vzduchu v 14 domoch v írskom Galway počas 24 hodín pred a po vykonaní zmien zameraných na zlepšenie energetickej účinnosti domu. Výskumníci merali v každom dome koncentrácie piatich znečisťujúcich látok, ktoré sa môžu dostať do krvi a preniknúť hlboko do pľúc. Môžu ich vypúšťať motory vozidiel, pálenie dreva a fajčenie.

Obyvatelia domov v nich následne žili a robili to, čo zvyčajne. Na základe výsledkov zistili, že pálenie sviečok, fajčenie a blokovanie vetracích otvorov na stenách, môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vzduchu v interiéri.

Pozor si treba dať v menších miestnostiach

Štúdia tiež zistila, vonné tyčinky produkujú približne štyrikrát viac škodlivých častíc ako cigarety. V nefajčiarskych domácnostiach tak môže byť sviečka hlavným zdrojom znečistenia. Obzvlášť si treba dávať pozor v malých kúpeľniach, spálňach či zle vetraných priestoroch. Vonné sviečky sú pre naše zdravie dokonca horšie ako neparfumované, nakoľko produkujú viac jemnejších častíc.

Odborníci preto radia zapaľovať vonné sviečky vo väčšej miestnosti s otvorenými oknami, čím môžete znížiť ich škodlivé účinky. Dodvali však, pre zistenie ďalších zdravotných rizík je potrebné urobiť podrobnejší výskum.