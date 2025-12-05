Mikulášske balíčky môžu byť rizikom, záchranári varujú pred nebezpečenstvom vdýchnutia drobných predmetov

Mikuláš je pre mnohých deti jedným z najkrajších sviatkov, no radosť z čokolád, sladkostí a hračiek môže v zlomku sekundy vystriedať panika. Záchranári upozorňujú, že obdobie okolo 6. decembra patrí k tým, kedy častejšie zasahujú pri prípadoch vdýchnutia alebo prehltnutia drobných predmetov. Častými vinníkmi bývajú malé hračky, tvrdé cukríky či oriešky, ktoré sa často nachádzajú v mikulášskych balíčkoch.
„Zvýšené riziko predstavujú najmä malé a tvrdé predmety ako bonbóny, orechy, hrozienka, ale aj ozdobné časti balíčkov či hračky s malými komponentmi,“ vysvetľuje hlavný záchranár záchrannej zdravotnej služby ZaMED Roland Laca.
U detí mladších ako tri roky môže dôjsť k vdýchnutiu cudzieho telesa veľmi rýchlo, stačí, ak sa dieťa zasmeje, rozplače alebo sa nadýchne v nesprávnej chvíli počas jedenia.
Postupy pri starších a mladších deťoch
„Typickými príznakmi sú záchvatovitý kašeľ, sťažené dýchanie, strata hlasu alebo náhly nástup modrastého zafarbenia v oblasti tváre,“ opisuje odborník. V prípade, že dieťa pri vdýchnutí či prehltnutí predmetu dokáže kašľať a stále dýcha, najlepším riešením je nechať ho vykašľať sa prirodzenou cestou.
„Kašeľ je prirodzený obranný mechanizmus a ak je dieťa pri vedomí a dýcha, nezasahujeme. Pomáhame mu tak, že ho len sledujeme,“ uvádza Laca. Ak sa však kašeľ zastaví, dýchanie sa preruší a farba v tvári sa zmení, treba okamžite konať.
Pri dojčatách sa odporúča postupovať tak, že dieťa sa otočí tvárou nadol, hlava musí byť nižšie ako trup a následne sa päťkrát silno udrie dlaňou medzi lopatky. U starších detí sa aplikuje rovnaký počet úderov, avšak predtým sa dieťa posadí do predklonu.
Najefektívnejšia ochrana
„Vo vážnejších prípadoch môžeme vykonať Heimlichov manéver – uchopíme dieťa odzadu, ruky umiestnime nad pupok a prudko zatlačíme smerom dovnútra a nahor,“ dodáva záchranár. Záchranári zároveň dôrazne upozorňujú, aby sa nikdy nepokúšali vyťahovať cudzí predmet z hrdla alebo úst vlastnými rukami.
„Môže sa tak zatlačiť ešte hlbšie a situáciu ešte viac skomplikovať,“ varuje Laca. Ak dieťa stratí vedomie, okamžite treba zahájiť resuscitáciu a volať tiesňovú linku 155. Najefektívnejšou ochranou však podľa odborníkov zostáva prevencia. Malé deti by nemali prichádzať do kontaktu s potravinami alebo predmetmi, ktoré môžu ľahko vdýchnuť alebo prehltnúť.
Konzumácia v pokoji
„Namiesto tvrdých sladkostí a drobných hračiek sú vhodnejšie napríklad piškóty, detské sušienky, ovocné kapsičky alebo väčšie a kompaktné hračky,“ odporúča Laca. Mikulášsky balíček by mal byť rozbaľovaný pod dohľadom dospelých. Ideálne je, ak deti konzumujú sladkosti v pokoji – napríklad pri stole alebo pri sledovaní televízie.
„Pohyb počas jedenia je rizikový. Skákanie, behanie či šantenie na gauči môže spôsobiť vdýchnutie predmetu, preto je dôležité deti vopred upozorniť,“ pripomína záchranár. Rovnako dôležité je viesť staršie deti k zodpovednosti a vysvetliť im, že sladkosti či hračky z balíčkov nemajú ponúkať mladším súrodencom.