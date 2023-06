Lekárska fakulta Univerzity Komenského apeluje na politikov, aby práce v projekte nemocnice Rázsochy pokračovali

Vedenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) vyzýva politikov k tomu, aby výstavba novej Univerzitnej nemocnice Rászochy pokračovala v nezmenenej miere z verejných zdrojov. Upozorňuje na to, že dlhé roky vychováva takmer polovicu slovenských lekárov, tí sa však aktuálne vzdelávajú v takmer havarijných podmienkach.

Nedôstojné podmienky výučby

Už takmer 40 rokov čaká Lekárska fakulta UK v Bratislave na vybudovanie špičkovej nemocnice, ktorá by slúžila okrem pacientov aj ako výučbová základňa pre študentov medicíny. Po zastavení výstavby Univerzitnej nemocnice Rázsochy z plánu obnovy by fakulta na ďalšie roky prišla o víziu dôstojných podmienok na výučbu budúcich lekárov. Vedenie Lekárskej fakulty UK to uviedlo v tlačovej správe.

Lekárska fakulta UK zabezpečuje viac než polovicu lekárov pre slovenské zdravotníctvo, nielen v Bratislave. Význame sa podieľa aj na vzdelávaní lekárov v rámci ich špecializačného štúdia. Univerzita tvrdí, že vzdelávanie medikov pri lôžkach pacientov sa nedá nahradiť. Hoci budúci lekári získavajú prax vo viacerých nemocniciach, hlavnú časť skúseností nadobúdajú práve v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).

Potreba univerzitnej nemocnice

„Pri stále sa zvyšujúcom tlaku na zvyšovanie počtu a kvality lekárov je smutné, že štát nedokáže zabezpečiť základné podmienky na ich výučbu. Bratislava potrebuje novú univerzitnú nemocnicu pri najstaršej a najväčšej lekárskej fakulte na Slovensku,“ uviedol dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave Juraj Payer.

Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách sľuboval takmer viac ako 800 lôžok určených nielen na liečbu pacientov, ale aj na výučbu medikov. Po zastavení financovania nemocnice Rázsochy Lekárska fakulta v Bratislave dúfala, že sa prostriedky uvoľnia aspoň na financovanie rekonštrukcie existujúcich zariadení v rámci UNB.

„Keďže už roky je na stole plán výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, do aktuálnych budov sa investuje len minimálne, a to takmer výlučne len na sanáciu havarijných stavov. Podmienky na výučbu a liečbu sa tak stávajú neúnosnými a nezodpovedajú požiadavkám modernej medicíny, ktorá by sa v univerzitných nemocniciach mala robiť na najvyššej úrovni,“ vysvetľuje prodekan Peter Valkovič.