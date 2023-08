Koncom augusta končí urgentný príjem v malackej nemocnici, pre pacientov pripravili náhradné riešenie

Urgentný príjem v nemocnici v Malackách končí, a to vo štvrtok 31. augusta. Pôvodne sa tak malo stať ešte koncom mája, na jeho predĺžení do konca augusta sa však napokon dohodlo vedenie Nemocničnej, a.s., s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Podľa riaditeľa nemocnice Miroslava Kočana sa situáciu podarilo na obmedzený čas stabilizovať v rámci výpomoci externých lekárov, ktorých zabezpečilo Ministerstvo zdravotníctva SR v koordinácii s ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Zmeny po 1. septembri

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti po ordinačných hodinách ambulancií bude od 1. septembra zabezpečené aj prostredníctvom fungovania internej a chirurgickej príjmovej ambulancie, ako aj ambulantnej pohotovostnej služby (APS).

Pre pacientov bude k dispozícii v pracovných dňoch od 16:00 do 22:00, cez víkendy a počas dní pracovného pokoja od 7:00 do 22:00.

Chirurgický príjem celý deň

„Rovnako sme sa s Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Malacky dohodli na predĺžení fungovania chirurgickej príjmovej ambulancie,“ uviedol Kočan. Tá bude pre pacientov k dispozícii denne od 7:00 do 22:00.

Interná príjmová ambulancia bude aj naďalej fungovať ako doteraz, teda v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00.