Kliešťová sezóna je v plnom prúde. Ako sa chrániť a čo robiť, ak sa na vás kliesť prisaje?

Prechádzka lesom či piknik na lúke patria medzi obľúbené aktivity počas leta. Spolu s príjemnými zážitkami si však môžeme domov priniesť aj nepríjemného návštevníka, prisatého kliešťa. Tieto malé parazity, ktoré sa ukrývajú najčastejšie v tráve a kríkoch do výšky jedného metra, môžu prenášať vážne ochorenia. Ako sa pred kliešťami účinne chrániť a čo robiť, ak sa už prisali, vysvetľuje farmaceut Erik Novanský z lekárne Dr. Max.

Kliešte patria medzi drobné pavúkovce a živia sa krvou. Na svete je známych viac ako deväťsto druhov kliešťov. Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú druhy z rodu Ixodes, najmä kliešť obyčajný. Sú aktívne už pri teplotách od piatich stupňov Celzia. Vyhľadávajú vlhké prostredie, ako sú lesy, trávnaté porasty či kríky.

Dve najčastejšie ochorenia

Na Slovensku sú najčastejšie prenášanými ochoreniami lymská borelióza a kliešťová encefalitída. Obe majú odlišný priebeh aj liečbu.

„Zatiaľ čo borelióza sa prenáša najčastejšie až po dvadsiatich štyroch až štyridsiatich ôsmich hodinách prisatia, vírus kliešťovej encefalitídy môže preniknúť do tela už po niekoľkých minútach až hodinách,“ vysvetlil Novanský.

Lymská borelióza je bakteriálne ochorenie, ktoré sa na začiatku prejavuje červenou škvrnou s bledým stredom, známou ako erythema migrans. Postupne sa môže pridružiť únava, bolesť kĺbov a v neliečených prípadoch aj neurologické problémy. Dobrou správou je, že ochorenie sa dá úspešne liečiť antibiotikami.

Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie, ktoré môže spôsobiť zápal mozgu alebo mozgových blán. Spočiatku sa prejavuje ako chrípka, no môže prerásť do vážnych neurologických komplikácií. Liečba je len podporná, no existuje účinné očkovanie, ktoré poskytuje dlhodobú ochranu.

Pomôžu repelenty aj očkovanie

Na účinnú ochranu pred kliešťami odporúčajú odborníci dodržiavať niekoľko zásad. Vhodné je voliť správne oblečenie, ideálne dlhé nohavice, tričko s dlhým rukávom a pevnú obuv. Svetlé oblečenie umožňuje ľahšie spozorovať kliešťa.

Dôležité je aj používanie repelentov. Odporúčajú sa prípravky s účinnými látkami, ako sú DEET alebo icaridin, ktoré odpudzujú kliešte a znižujú riziko prisatia. Po návrate z prírody by si mal každý dôkladne skontrolovať telo, predovšetkým miesta ako podpazušie, slabiny, za ušami, okolie pásu a pod kolenami.

„Ak trávite veľa času v prírode, zvážte očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Ide o účinnú formu prevencie, ktorá poskytuje dlhodobú ochranu pred vážnym vírusovým ochorením,“ odporučil Novanský.

Kliešťa odstráňte do 24 hodín

Ak sa kliešť prisaje, je potrebné ho čo najskôr odstrániť, ideálne do dvadsiatich štyroch hodín. Odporúča sa použiť jemnú pinzetu alebo špeciálny háčik. Kliešťa treba uchopiť čo najbližšie pri koži a ťahať ho kolmo nahor. Nie je vhodné ho vykrúcať. Dôležité je odstrániť kliešťa celého, aby v pokožke nezostala jeho hlavička. Môže sa použiť aj chladiaci sprej na zamrazenie kliešťa.

Pri odstraňovaní kliešťa sa neodporúča používať olej, alkohol ani masť, pretože tieto látky môžu zvýšiť riziko infekcie. Ranu po vybratí kliešťa treba vydezinfikovať a miesto sledovať niekoľko týždňov. V prípade výskytu začervenania, vyrážky alebo chrípkových príznakov je potrebné vyhľadať lekára.

„Pri odstraňovaní kliešťa sa ľudia často dopúšťajú chýb, ktoré môžu zvýšiť riziko infekcie. Medzi najčastejšie patrí stláčanie kliešťa prstami, jeho vykrúcanie alebo potieranie rôznymi látkami. Rovnako nebezpečné je ignorovanie príznakov po odstránení alebo zanedbanie prevencie pri opakovaných pobytoch v prírode,“ upozornil Novanský.

Kliešť je síce malý, ale jeho vplyv na zdravie môže byť veľký. Prevencia, rýchla reakcia a informovanosť sú najlepšou ochranou. Správne oblečenie, repelent, kontrola tela a očkovanie môžu byť rozhodujúce pre bezpečný pobyt v prírode.