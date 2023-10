Kávu mnohí milujeme a pijeme ju viackrát denne, koľko káv je už priveľa?

Káva môže byť mnohým – ranným rituálom, kultúrnou tradíciou alebo prostriedkom na zvýšenie produktivity. Štúdie naznačujú, že konzumenti kávy žijú dlhšie a majú nižšie riziko cukrovky 2. typu, Parkinsonovej choroby, kardiovaskulárnych ochorení a niektorých druhov rakoviny.

Je však možné, aby ste si medzi raňajkami, obedňajším latte a popoludňajším espressom dopriali príliš veľa kávy? A ak áno, ako zistiť, koľko kávy je už veľa?

Káva obsahuje tisíce chemických zlúčenín, z ktorých mnohé môžu ovplyvňovať zdravie. Priveľa kofeínu môže spôsobiť búšenie srdca, nervozitu, úzkosť, nevoľnosť alebo problémy so spánkom.

Môže tiež viesť k bolestiam hlavy, refluxu kyseliny a pri dostatočne vysokých dávkach dokonca k traseniu alebo zvracaniu. Napriek tomu sa väčšina odborníkov zhoduje na tom, že pitie kávy má len zriedkavo nebezpečné vedľajšie účinky.

Predávkovanie sa kofeínom

Predávkovanie sa kofeínom zvyčajne vzniká po príjme príliš veľkého množstva kofeínu z koncentrovaných foriem, ako sú prášky alebo výživové doplnky, a to v krátkom čase. Vo väčšine prípadov by ste museli skonzumovať aspoň 10 000 miligramov kofeínu, čo je ekvivalent približne 50 až 100 šálok kávy, aby to bolo potenciálne smrteľné.

Kofeín môže spôsobiť krátkodobé zvýšenie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, najmä ak ho nekonzumujete pravidelne. Zvyčajne to však nie je škodlivé. Štúdie ukazujú, že zvyčajné pitie kávy zrejme dlhodobo nezvyšuje krvný tlak ani riziko abnormálneho srdcového rytmu.