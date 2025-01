Je čínsky HMPV nebezpečnejší ako COVID-19? Virológa viac znepokojuje situácia s iným vírusom v USA

Čo je ľudský metapneumovírus (HMPV), aké sú jeho príznaky, je nebezpečnejší ako COVID-19 a hrozí nám ďalšia pandémia? Tieto otázky si zrejme kladú mnohí, keďže sa začal šíriť v Číne. HMPV však nie je žiadna novinka a prípady sme už zaznamenali aj na Slovensku.

Päť rokov po tom, čo sa objavil COVID-19 sa do pozornosti dostáva ľudský metapneumovírus (HMPV), ktorý sa vo veľkom šíri v Číne.

HMPV sa už vyskytol aj na Slovensku

Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, vyskytol sa už aj u nás. „V laboratóriách úradov verejného zdravotníctva sme v chrípkovej sezóne 2024/2025 do 1. kalendárneho týždňa 2025 laboratórne potvrdili jednu vzorku pozitívnu na HMPV, a to v 40. kalendárnom týždni 2024. V predchádzajúcej chrípkovej sezóne 2023/2024 sme potvrdili tri prípady,“ priblížil na svojom webe.

Hygienici však upozorňujú, že tieto výsledky odrážajú len časť rozsahu infekcie v populácii, nakoľko sa týkajú iba tých vzoriek, ktoré boli vyšetrené, testované a potvrdené v laboratóriách úradov verejného zdravotníctva. „Celkový výskyt metapneumovírusu v populácii môže byť vyšší, aj vzhľadom k tomu, že nie všetky infikované osoby sa podrobujú laboratórnemu vyšetreniu, a teda nie všetky prípady sú zachytené v týchto štatistikách,“ upozorňujú.

Ľudský metapneumovírus nie je novinka

Virológ Boris Klempa je prekvapený z toho, aký mediálny záujem vyvolalo sezónne navýšenie množstva infekcií v Číne, pretože ľudský metapneumovírus nie je žiadnou novinkou a poznáme ho od roku 2001, kedy bol objavený v Holandsku.

„Je to jeden z klasických sezónnych vírusov spôsobujúcich respiračné ochorenia,“ povedal vo vysielaní TV Joj a video je zverejnené na webe noviny.sk. Šanca že človek má na vírus HMPV protilátky je podľa Klempu mimoriadne veľká. „V podstate sa hovorí, že každé dieťa do veku 5 rokov sa s ním už stretlo,“ doplnil.

Epidemiológ a bývalý český minister zdravotníctva Roman Prymula v relácii Nový deň na CNN Prima News uviedol, že aj keď bol tento vírus objavený v roku 2001, existoval už mnoho rokov predtým.

Príznaky HMPV a priebeh infekcie?

Podobne ako ďalšie vírusy spôsobujúce respiračné ochorenia, HMPV sa podľa hygienikov šíri kvapôčkami pri kašľaní a kýchaní infikovaného človeka a prenos je možný aj z povrchov a predmetov, na ktorých sa vírus nachádza.

„Priebeh infekcie je vo väčšine prípadov mierny a neodlišuje sa od iných respiračných ochorení komplikácie môže spôsobiť najmä v prípade, ak sa k nemu pridruží ďalšie, napríklad bakteriálne ochorenie,“ priblížili s tým, že liečba je symptomatická, teda zameraná na úľavu príznakov.

Príznaky ochorenia HMPV sú podobné ako pri iných respiračných ochoreniach: kašeľ, nádcha, horúčka, dýchavičnosť, ale v závažných prípadoch môže prerásť do zápalu priedušiek alebo pľúc.

Klempa vo vysielaní TV Joj upokojil, že ťažkých priebehov býva iba zhruba päť percent a za rizikové skupiny označil ľudí so zníženou imunitou, seniorov starších ako 65 rokov a malé deti do veku päť rokov. „Očkovanie proti tomuto vírusu v tejto fáze nie je dostupné žiadne, ale nejaké vakcíny sú už v klinických skúškach, takže nádej do budúcnosti je,“ povedal.

Hrozí epidémia ako COVID-19?

Prymula v spomínanej relácii na CNN Prima News povedal, že ľudský metapneumovírus (HMPV) sa nedá vôbec porovnávať s ochorením COVID-19 a predstavuje len minimálnu hrozbu.

„Aj keď COVID-19 je už označovaný ako ‚bežný vírus‘ nie je tomu tak, pretože postihuje nielen respiračný systém. HMPV, naopak, spôsobuje len klasické respiračné príznaky a v obmedzenom percente spôsobuje vážnejšie problémy, ako je zápal pľúc,“ vysvetlil.

Aj podľa slovenských hygienikov nie je dôvod na paniku. „Na základe aktuálne dostupných informácií a súčasného vývoja epidemiologickej situácie nie je predpoklad rizika vzniku novej pandémie,“ uviedli.

Ako vo vysielaní TV Joj povedal Klempa, viac ako ľudský metapneumovírus (HMPV) ho znepokojuje situácia okolo vtáčej chrípky „V USA sa H5N1 dostal do veľkochovov dobytka, takže už úspešne ‚preskočil‘ na cicavčieho hostiteľa, takže tu by mohlo prísť k nejakým ďalším mutáciám, z ktorých by mohol vzniknúť pandemický vírus,“ upozornil.