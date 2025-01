V Číne sa šíri sa záhadný vírus. Aké sú jeho príznaky a hrozí ďalšia pandémia?

Päť rokov po tom, čo sa objavil koronavírus, začína v Číne vyvolávať obavy ďalšie respiračné ochorenie – ľudský metapneumovírus (HMPV), pretože počet prípadov na severe krajiny rastie. Aké má vírus príznaky a hrozí nám ďalšia pandémia?

HMPV v Číne

Ako informuje britský Daily Star, infikovaní týmto vírusom pribudli najmä medzi deťmi a zábery na sociálnych sieťach ukazujú preplnené čakárne v nemocniciach a kašľajúce deti. Centrum pre kontrolu ochorení v Číne sa voči tvrdeniam o preplnených nemocniciach a obavách z ďalšej pandémie podobnej koronavírusu ohradilo.

„Respiračné infekcie majú tendenciu vrcholiť v zimnom období,“ citoval spomínaný web hovorkyňu čínskeho rezortu diplomacie, podľa ktorej sa zdá, že ochorenie sa oproti minulému roku šíri menej a aj jeho priebeh u infikovaných je menej závažný.

Odborníci pre The Guardian uviedli, že nárast počtu prípadov je pravdepodobne spôsobený novými technológiami, ktoré HMPV ľahšie odhalia.

Čo je ľudský metapneumovírus (HMPV)?

Ľudský metapneumovírus (HMPV) je respiračné ochorenie, ktoré ma podobné príznaky ako chrípka či prechladnutie.

Aké sú príznaky HMPV? kašeľ

horúčka

upchatý nos alebo výtok z nosa

bolesti hrdla

dýchavičnost

sipot

vyrážka

Ako pre The Guardian vysvetlila vedúca lektorka verejného zdravia na Flindersovej univerzite v Austrálii Jacqueline Stephensová, je to jeden z niekoľkých vírusov, ktoré sa často zahrňujú do širokej definície bežného prechladnutia, ale nejedná sa o ochorenie, ktoré treba hlásiť, ako to bolo v prípade COVID-19.

„Existuje ešte množstvo ďalších, ktoré nie je potrebné oznamovať, pretože sú veľmi časté a ochorie veľa ľudí. Niekoľko dní sa cítime hrozne, ale ak si oddýchneme a niekoľko dní sa zotavujeme, potom sa cítime lepšie,“ povedala Stephensová.

Ako sa HMPV šíri? priamy kontakt s infikovaným (podanie ruky, objatie, bozk, kašeľ, kýchanie) alebo dotykom vecí, ktoré sú kontaminované (mobil, kľučka dverí, nákupný košík, atď…)

U ľudí s oslabenou imunitou, staršej populácii alebo malých detí však môže HPMV spôsobiť aj závažnejšie komplikácie ako sú bronchitída či zápal pľúc. „Vedci odhadujú, že približne 10 až 12 percent respiračných ochorení u detí spôsobuje HMPV, ale väčšina prípadov je mierna, iba pri približne piatich až 16 percentách detí sa vyvinie infekcia dolných dýchacích ciest, ako je napríklad zápal pľúc,“ priblížila Clevelandská klinika na svojom webe.

Hrozí pandémia podobná ako COVID-19?

Odborníci oslovený webom The Guardian však vyzývajú nevytvárať paniku, pretože HMPV sa už v minulosti vyskytol, nie je to nový vírus, ako bol COVID-19 a ľudia už majú vytvorenú nejakú imunitu.

Ako vysvetlil riaditeľ infekčného oddelenia v Mater Health Services v Brisbane Paul Griffin, problémom je, že v súčasnosti nemôžeme urobiť nič iné, len ľudí poučiť, že je tu na zníženie prenosu, pretože neexistuje žiadna vakcína ani antivirotikum. „Niektoré vakcíny sú však vo vývoji,“ doplnil.

Griffin si však nemyslí, že pri tomto víruse sa treba obávať novej pandémie, ale apeluje na ľudí, aby boli ostražití. „Určite nenavrhujem, aby sme sa vrátili k prísnym obmedzeniam z čias pandémie koronavírusu, ale v zime je veľmi dôležité zostať doma, dodržiavať správnu etiketu pri kašľaní či kýchaní a hygienu rúk,“ doplnil.