Jarná príroda ponúka množstvo jedlých rastlín, odborníci upozorňujú na zásady bezpečného zberu

Jarné mesiace prinášajú nielen prebúdzanie prírody, ale aj možnosť obohatiť stravu o jedlé divoko rastúce rastliny. Lúky a lesy ponúkajú rozmanité druhy, ktoré sú plné vitamínov, minerálov a antioxidantov, no ich zber si vyžaduje opatrnosť a znalosť. Farmaceut Viktor Čaniga z lekárne Dr. Max v Žiari nad Hronom zdôrazňuje, že základom je vždy bezpečné určenie rastliny, keďže omyl môže mať vážne zdravotné následky.

Medzi najčastejšie zbierané rastliny patrí žihľava dvojdomá, ktorá je známa svojimi pŕhlivými listami. V kuchyni sa však uplatňuje najmä jej mladá forma – do výšky približne 20 centimetrov. Tá je vhodná na prípravu polievok, špenátových príloh alebo čaju. Rastlina obsahuje značné množstvo železa, vitamínu C a chlorofylu. Pred použitím ju treba krátko spariť, aby stratila pŕhlivý účinok. Rásť môže prakticky kdekoľvek, dôležité je však zbierať ju len na čistých stanovištiach.

Púpava má povesť buriny

Fialka voňavá je nenápadný kvietok s jemnou vôňou a sladkastou chuťou, ktorý sa často používa na ozdobu dezertov alebo ako prísada do nápojov a sirupov. Obsahuje slizy a flavonoidy s možným protizápalovým účinkom. Bežne sa vyskytuje na okrajoch lesov a v parkoch.

Sedmokráska obyčajná, bežná súčasť trávnikov, je celá jedlá. Využiť sa dajú jej kvety aj listy. „Výborne sa hodí do šalátov, na chlebík s maslom alebo do bylinkového masla. Okrem chuti ponúka aj detoxikačné účinky a podporuje dýchacie cesty. Zbierajte len nepoškodené kvety z neznečistených plôch,“ odporúča Viktor Čaniga.

Púpava lekárska, často považovaná za burinu, má široké využitie – od šalátových listov cez kvety vhodné na prípravu sirupu či medu až po korene, ktoré možno sušiť a použiť ako alternatívu kávy. Má horkastú chuť a podporuje trávenie i činnosť pečene.

K jedlým rastlinám patrí aj blyskáč jarný, ktorý sa zberá ešte pred rozkvitnutím. Vhodný je na prípravu šalátov, prívarkov alebo na spestrenie polievok. Hoci má malé listy, často vytvára husté porasty v listnatých lesoch či pri cestách, čo uľahčuje zber väčšieho množstva.

Pri cestách radšej nezbierajte

Zber jedlých rastlín by mal prebiehať s ohľadom na čistotu prostredia. Neodporúča sa zbierať v blízkosti ciest, poľnohospodárskych polí ošetrovaných chemikáliami ani v okolí priemyselných oblastí. „Rastliny je vždy potrebné dôkladne umyť a sledovať prípadné alergické reakcie, najmä u osôb citlivých na peľ. Pri prvom konzumovaní postačí malá dávka,“ upozorňuje farmaceut z Dr. Max.

Jarné jedlé rastliny môžu byť aj inšpiráciou v kuchyni. Žihľavová polievka sa pripraví opražením cibuľky na masle, pridaním nasekanej žihľavy, zaleje sa vývarom a krátko povarí. Dochutí sa soľou, korením a zjemní smotanou.

Do šalátov možno pridať fialky, sedmokrásky aj mladé listy púpavy, skombinované s hlávkovým šalátom a zálievkou z olivového oleja, citrónovej šťavy a medu. Púpavový sirup vznikne lúhovaním približne 150 kvetov v litri vody, ktoré sa po 15 minútach varenia nechajú odstáť do druhého dňa, precedia, pridá sa kilogram cukru a varí sa do zhustnutia.