Fakultná nemocnica v Trnave ponúka na prenájom kaplnku, v ktorej sa pravidelne konajú bohoslužby - FOTO

Fakultná nemocnica v Trnave ponúka na prenájom Kaplnku povýšenia Svätého kríža, v ktorej sa pravidelne konajú bohoslužby. Trhové nájomné určila na 30 eur za štvorcový meter na rok, ponuka nemôže byť nižšia.

Ročné nájomné 3612 eur plus poplatky

Aj keď to nemocnica priamo v ponuke neuvádza, priestory je podľa jej hovorcu Mateja Martoviča možné využiť len ako kaplnku. Lekári, zdravotníci, pacienti a ostatní veriaci teda o zázemie pre duchovnú službu neprídu, kaplnku nie je možné zmeniť na obchod, ambulanciu alebo kanceláriu.

Kaplnku si v minulosti prenajímala Trnavská arcidiecéza, podľa zverejnenej zmluvy platila v rokoch 2017 – 2022 ročné nájomné 3612 eur plus poplatky za náklady na poskytované službe, predovšetkým kúrenie. V súčasnosti je kaplnka podľa nemocnice využívaná bez zmluvy.

Za týždeň niekoľko svätých omší

„Stavba kaplnky je nehnuteľný majetok štátu, s ktorým je Fakultná nemocnica Trnava povinná nakladať v súlade so zákonom o správe majetku štátu. Takýto majetok je možné prenajať alebo predať inému subjektu, ktorý je úspešným uchádzačom v ponuke zverejnenej v registri ponúkaného majetku štátu,“ uviedol k ponuke nájmu pre agentúru SITA hovorca nemocnice Matej Martovič.

Fakultná nemocnica v Trnave ponúka na prenájom kaplnku, v ktorej sa konajú bohoslužby Foto: SITA/Pavol Machovič.

Ak by nikto v stanovenej lehote do 17. februára nedoručil ponuku na nájom kaplnky, nemocnica by ponukové konanie zopakovala.

V nemocničnej kaplnke sa koná v priebehu týždňa niekoľko svätých omší. Nedeľnú, pri príležitosti svetového dňa chorých, slávil generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko. Kaplnka v areáli nemocnice bola znovuotvorená po roku 1989, predtým bola v jej priestoroch nemocničná knižnica.