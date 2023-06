Experti WHO pomôžu zlepšiť zdravotnícke dáta na Slovensku, Mikas misiu víta

Zlepšiť manažovanie zdravotníckych dát na Slovensku rezortu zdravotníctva pomôžu experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Na brífingu po stretnutí s tímom WHO to uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Rady expertov z WHO podľa neho Slovensku pomôžu lepšie zvládať krízy, či už zdravotnícke alebo migračné. Expertný tím sa počas štvordňovej misie stretne s predstaviteľmi Národného centra zdravotníckych informácií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostivosťou.

„Poskytnú nám kompexný pohľad na to, akú sú naše dáta manažované, kde máme slabé miesta a na konci bude ich správa o tom, ako zefektívniť registre a zlepšiť tok dát,“ povedal minister zdravotníctva.

Ako uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas, kvalitné informácie sú základom kvalitných opatrení. Úrad verejného zdravotníctva podľa neho pracuje s množstvom údajov z hľadiska epidemiológie a radiačnej situácie, či hygieny výživy.

„Vítame túto misiu, nakoľko sme už počas pandémie komunikovali s jednotlivými expertmi,“ povedal. Podľa neho je veľmi dôležité pozrieť sa na kvalitu dát a vymeniť si skúsenosti s expertmi WHO. „Aby sme zrealizovali ich odporúčania a kvalitu týchto dát zlepšili,“ dodal.