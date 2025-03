E-cigarety naberajú medzi tínedžermi na popularite, klasické cigarety aj marihuana sú na ústupe

Slovenskí tínedžeri stále menej fajčia klasické cigarety, no stúpa užívanie e-cigariet aj vapovanie. Ukazujú to výsledky najnovšieho prieskumu ESPAD 2024, ktorý skúmal návyky mladých ľudí vo veku 14 až 19 rokov. Prieskum sa zameral na užívanie alkoholu, tabaku a nelegálnych drog.

O jeho vybraných výsledkoch informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR a označilo ich za prekvapivé. Ako ministerstvo uviedlo, klasické fajčenie je medzi mládežou na ústupe. Kým v roku 2007 vyskúšalo prvú cigaretu pred 13. rokom života bezmála 45 percent respondentov, vlani to nebola ani štvrtina.

„Naopak, e-cigarety a vapovanie sú na vzostupe. Až tri štvrtiny respondentov nikdy nezačalo pravidelne fajčiť klasické cigarety, no pri e-cigaretách a vapovaní je situácia iná. Najväčší nárast pravidelného používania e-cigariet je viditeľný medzi 16 až 18-ročnými, pričom v tejto skupine ich denne užíva takmer 15 percent mladých,“ uvádza MŠVVaM SR.

Výsledky ESPAD 2024 tiež ukazujú, že 93 percent respondentov aspoň raz v živote pilo alkohol, pričom aspoň raz sa opilo vyše 58 percent z nich. „Priemerná spotreba alkoholu mierne klesla, a to najmä pri pive a víne,“ uvádza ministerstvo z výsledkov prieskumu. Na druhej strane sa ale obľube medzi mládežou tešia destiláty. Chlapci zvykli vypiť v priemere 32,1 gramu čistého alkoholu, u dievčat to bolo takmer 27 gramov.

Na ústupe je podľa výsledkov ESPAD 2024 aj užívanie marihuany. „Zatiaľ čo v roku 2007 mala skúsenosť s marihuanou polovica chlapcov a takmer 38 percent dievčat, v roku 2024 tieto čísla klesli na 28,4 percenta a 25,3 percenta,“ uviedol rezort školstva s tým, že podobný trend je badateľný aj v prípade ďalších nelegálnych drog, napríklad extázy či pervitínu. „V predchádzajúcich rokoch boli na Slovensku dostupné syntetické kanabinoidy vo voľne prístupných automatoch, čo zvýšilo prevalenciu ich užívania na takmer 15 percent,“ doplnilo ministerstvo.

Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) uviedli, že výsledky ESPAD 2024 dokazujú, že legislatívne opatrenia a preventívne osvetové kampane majú význam, najmä pokiaľ ide o oblasť fajčenia a užívania nelegálnych drog.

Upozornili ale na stúpajúcu popularitu vapovania a e-cigariet. Z tých sa medzi mládežou stáva nový fenomén. „Naopak, napriek vekovému zákonnému limitu rizikové pitie alkoholu zostáva výzvou, najmä medzi chlapcami, ktorí častejšie prekračujú bezpečné limity konzumácie,“ uviedlo MŠVVaM SR.

Riaditeľka VÚDPaP Alena Kopányiová poznamenala, že mládež dnes čelí nástrahám v podobe e-cigariet či syntetických látok. „Experimentovanie patrí do fázy dospievania,“ podotkla, no zdôraznila dôležitosť regulácie i vedenia mladých k pochopeniu rizík a správnemu rozhodovaniu sa.

Kľúčovú rolu pri zvládaní tlaku okolia a náročných situácií bez úniku k návykovým látkam zohrávajú najmú škola a rodina. „Ak chceme zdravšiu generáciu, musíme sa sústrediť na systematickú a zmysluplnú prevenciu, nestačia len jednorazové preventívne aktivity,“ uzavrela Kopányiová.

ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) je európsky projekt. Slovensko sa doň zapája od roku 1995. Ide o rozsiahly monitoring užívania alkoholu, tabaku a nelegálnych drog medzi mládežou, zameriava sa na získavanie porovnateľných údajov o správaní mladých ľudí a účinnosti preventívnych programov.

Koordinátorom ESPAD na Slovensku je VÚDPaP, ktorý je zodpovedný za jeho realizáciu. ESPAD 2024 cielil na získanie údajov o prevalencii užívania drog medzi žiactvom deviatych ročníkov základných škôl a študentstvom všetkých ročníkov stredných škôl v SR, a to s dôrazom na medzinárodné porovnanie výsledkov kohorty narodených v roku 2008. Rovnako sa zameral aj na odhad trendov v oblasti užívania drog medzi rokmi 1995 až 2024.

„Výberový súbor prieskumu ESPAD 2024 bol vytvorený zo zoznamu základných a stredných škôl za školský rok 2023/2024, ktorý bol získaný z Centra vedecko-technických informácií. Výberový súbor bol reprezentatívny pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a prvých až štvrtých ročníkov všetkých typov stredných škôl. Špeciálne triedy a školy neboli zahrnuté do prieskumu,“ uvádza sa v správe z ESPAD 2024.