Dôvera odosiela prvým 60-tisíc poistencom výsledok ročného zúčtovania, potrebné sú aj aktuálne údaje

Zdravotná poisťovňa Dôvera odosiela prvým 60-tisíc poistencom výsledok ročného zúčtovania za minulý rok. V najbližších dňoch si tak nájdu výsledok v Elektronickej schránke alebo na pošte. Ročné zúčtovanie do 5 eur poisťovňa oznámi poistencom emailom alebo SMS notifikáciou.

Poistenci nájdu výsledok ročného zúčtovania aj v mobilnej aplikácii Dôvera a v e-pobočke. Ročné zúčtovanie vykoná poisťovňa približne 300-tisíc poistencom. V tlačovej správe to uviedol hovorca poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

Ročné zúčtovanie poistného

„Ročným zúčtovaním poistného zisťujeme sumu celoročného poistného na verejné zdravotné poistenie. Poistné sa vypočítava zo skutočne dosiahnutých príjmov poistenca za predchádzajúci rok. Sumu vypočítaného celoročného poistného potom porovnáme s mesačnými preddavkami, ktoré vlani zaplatili. Výsledkom zúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok,“ vysvetlila manažérka odboru kontroly a vymáhania poistného Anna Vajdová.

Aby sa ročné zúčtovanie zrealizovalo čo najhladšie, je potrebné, aby v zdravotnej poisťovni mali aktuálne údaje poistencov, ako napríklad číslo bankového účtu, miesto trvalého či prechodného pobytu a aktuálne kontaktné údaje.

Vypočítaný preplatok

Preplatok z ročného zúčtovania poisťovňa vracia poistencom na bankový účet alebo poštovým poukazom na adresu. „Vypočítaný preplatok v sume od jedného centa do 4,99 eura vrátane poistencom nevraciame a rovnako ani poistenci neplatia zdravotnej poisťovni nedoplatky do výšky 4,99 eura,“ uviedol Štepianský. Výsledok ročného zúčtovania poisťovňa doručuje do Elektronickej schránky, poštou na adresu trvalého pobytu alebo sídla podnikania.