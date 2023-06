Poisťovňa Dôvera vyvrátila mýty v zdravotníctve, týkajú sa liekov aj počtu lekárov

Najväčším mýtom v zdravotníctve je podľa poisťovne Dôvera tvrdenie, že súkromné zdravotné poisťovne do zdravotníctva nič neprinášajú. Upozorňuje na to, že vďaka benefitom poisťovne išlo vlani na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi o tretinu viac ľudí ako v ostatných rokoch. Kým v roku 2021 to bolo 33 % poistencov, v roku 2022 sa tento podiel zvýšil na 44 % klientov Dôvery.

Úhrada liekov na výnimku

Poisťovňa tiež vyvrátila mýtus, že by zdravotné poisťovne neplatili lieky na výnimku, aby ušetrili. Vlani poisťovňa Dôvera odsúhlasila 84 % prípadov v celkovej hodnote 9,7 milióna eur. Vedenie poisťovne Dôvera taktiež tvrdí, že nie je pravda, že je na Slovensku málo lekárov.

Slovensko má na 1 000 obyvateľov priemerne 3,7 lekára, pričom v rebríčku sa najlepšie umiestnilo Rakúsko s 5,6 lekármi. Za Slovenskom sa v počte lekárov na 1 000 obyvateľov ocitlo napríklad Slovinsko, Poľsko či Maďarsko.

Kapacita ambulancii

Veľkým mýtom je podľa poisťovne Dôvera aj to, že ambulancie na Slovensku sú plné od rána do večera. Najviac ľudí je totiž v ambulanciách okolo obeda. Podľa dát Dôvery je okolo 10:00 až 11:00 doobeda ambulancia plná, a to hlavne v pondelok.

Najmenej ľudí sa v ambulanciách koncentruje v skorých ranných, večerných hodinách a počas víkendov. Dôvera upozornila aj to, že má najviac zazmluvnených ambulancií, a to 13 940. Všeobecná zdravotná poisťovňa má 13 733 zmluvných ambulancií a poisťovňa Union počet zazmluvnených ambulancií neuvádza.