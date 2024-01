Dolinkovej ministerstvo riskuje nesplnenie reformy, ktorá podmieňuje piatu žiadosť o platbu z plánu obnovy

Ministerstvo zdravotníctva výrazne mešká pri realizácii jednej z reforiem, ktorá je podmienkou žiadosti o platbu z plánu obnovy. Ide o zámer zaviesť centrálne riadenie najväčších nemocníc na Slovensku.

Reforma požaduje zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska do štvrtého kvartálu 2023, ako aj zapojenie 19 pilotných nemocníc do systému centrálneho riadenia do štvrtého kvartálu 2025. Pre naplnenie reformy je okrem iného potrebné prijať príslušný právny predpis, ktorým sa zriaďuje Ústredný riadiaci orgán nemocníc.

Riziko nesplnenia reformy

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v materiáli, o ktorom má vo štvrtok rokovať vláda, priznáva značne oneskorený legislatívny proces prijatia právneho predpisu, ktorým sa zriaďuje, resp. umožňuje zriadiť ústredný riadiaci orgán pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska. Ministerstvo sa podľa materiálu vystavuje riziku neskorej implementácie reformy, resp. nesplnenia reformy, ktorá podmieňuje piatu žiadosť o platbu voči Európskej komisii.

„Aktuálne sa legislatívny návrh novely zákona finalizuje. Následne, po schválení vedením ministerstva zdravotníctva, ho ministerstvo predloží do riadneho legislatívneho procesu,“ uviedol rezort zdravotníctva. Ministerstvo predpokladá, že právny predpis je možné v parlamente schváliť k tretiemu kvartálu tohto roka, v nadväznosti na piatu žiadosť platbu z plánu obnovy.

NIKA súhlasí len čiastočne

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorá je sekciou plánu obnovy na Úrade vlády SR, s odpočtom plnenia tohto opatrenia súhlasí len čiastočne.

„Legislatívne schválenie právneho predpisu by malo byť reálne skôr ako uvádza ministerstvo zdravotníctva, teda v treťom kvartáli 2024,“ uviedla NIKA. Zároveň navrhuje do odpočtu plnenia krízového opatrenia doplniť aj fakt, že vzhľadom na problematickú implementáciu reformy centrálneho riadenia nemocníc táto bude predmetom pripravovanej cielenej revízie plánu obnovy a odolnosti.