Dobrá správa pre obyvateľov Šale, v meste bude opäť fungovať detská pohotovosť - FOTO

V okresnom meste Šaľa bude opäť fungovať detská lekárska pohotovosť, ktorá tu skončila vlani v októbri po vypršaní licencie. Odvtedy sú pre najmenších pacientov z regiónu v prípade potreby dostupné najbližšie pohotovostné ambulancie v Nových Zámkoch a v Nitre.

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík oznámil, že od marca bude v Šali pôsobiť detská ambulancia s ordinačnými hodinami do 20:00. Služby detskej pohotovosti v Šali využívalo donedávna vyše 300 pacientov mesačne. Detská pohotovosť by mohla začať znovu fungovať v priestoroch krajskej Polikliniky NSK Šaľa.

„Hľadali sme optimálny model a našli sme najschodnejšiu možnosť pre všetkých. Postupne sa bližšie posúvame k tomu, aby sa detská pohotovosť do Šale vrátila. Samozrejme, boli by sme radi, aby to bolo čím skôr, no jej zabezpečenie je zložitý administratívny proces. Istý čas potrvá vybavovanie potrebných povolení,“ povedal nitriansky župan Becík.

Nepôjde z pohľadu legislatívy o tradičný pevný bod APS pre deti a dorast, ale o detskú ambulanciu. Tá bude mať ordinačné hodiny počas týždňa od 16:00 do 20:00 a počas víkendov a sviatkov od 08:00 do 20:00. Pacienti ju nájdu v Poliklinike NSK Šaľa, predbežne od marca.

Financovanie prevádzky zabezpečí Nitriansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu, jej prevádzkovateľom bude Poliklinika NSK Šaľa. O možnostiach prinavrátiť regiónu detskú pohotovosť rokovalo v pondelok aj Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja, keď navyšovalo rozpočet pre Polikliniku NSK Šaľa, aby mohla zabezpečiť prevádzku detskej ambulancie.