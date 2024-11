Deti s rakovinou prídu o garanciu včasnej operácie, Krajčí varuje pred následkami zákona o maximálnych čakacích lehotách (video)

Zákon o maximálnych čakacích lehotách nebude platiť ani od nového roka. Hnutie Slovensko poukázalo na to, že Marek Krajčí ako minister zdravotníctva v roku 2021 presadil zavedenie maximálnych čakacích lehôt na operáciu pri celkovo 621 diagnózach.

Zákon dovoľuje pacientovi v prípade nedodržania týchto čakacích lehôt zdravotnými poisťovňami obrátiť sa na nezazmluvnených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, alebo na poskytovateľov v rámci EÚ. Zároveň je poisťovňa povinná to pacientovi preplatiť.

Zákon nebude platiť ani od roku 2025

Zákon mal dva roky odloženú účinnosť, aby sa počas tejto doby mohli poisťovne na zmenu pripraviť. Od 1. januára 2024 mal zákon platiť, ale bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková presadila odloženie jeho účinnosti o ďalší rok. Ako upozornili poslanci hnutia Slovensko, zákon však nebude platiť ani od roku 2025.

Zároveň poukázali na to, že súčasná vláda chce zaviesť zmenu, ktorá rodičom detí s rakovinou nebude garantovať maximálne čakacie doby na operácie a nebudú operované včas. Hnutie zdôraznilo, že Marek Krajčí zaviedol do svojej legislatívy zmenu, aby napríklad deti s diagnostikovanou rakovinou boli operované do 7 dní, čo stanovili odborníci.

Predĺženie čakacích dôb na diagnostiku a liečbu rakoviny

„Minister zdravotníctva navrhuje zmenu v zákone, že keď malému dieťaťu bude diagnostikovaný akýkoľvek zhubný nádor, tak termín nebude mať garantovaný. V prípade diagnostiky a lokalizácie rakoviny minister Šaško posúva termín zo 7 na 30 dní. To, čo robí Ficova vláda voči detským onkologickým pacientom a v prospech majiteľov zdravotných poisťovní, teda najbohatších ľudí na Slovensku je doslova hyenizmus,“ uviedol predseda hnutia Slovensko Igor Matovič.

Krajčího zákon podľa hnutia Slovensko ponúkal súkromným poisťovniam súťaž, aby zabezpečovali kvalitné vyšetrenia a operácie včas pre pacientov. V súčasnosti však vláda podľa opozičných poslancov vyhovela súkromným poisťovniam a do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal materiál ministra zdravotníctva, kde zo zákona vypadávajú kľúčové veci, ktoré boli nastavené v prospech pacientov.

Varovania opozície pred následkami zmien

Bývalý minister zdravotníctva Krajčí vymenoval niektoré diagnózy, u ktorých diagnostika a čakacie doby sa predlžujú, čo je v neprospech pacientov. Ide napríklad o nádory nervového systému, močových orgánov, mužských aj ženských pohlavných orgánov, endokrinného systému, komplexné ochorenia imunitného systému, nádory prsníkov, spojivového tkaniva, hematologické nádory, nádory dýchacích ciest u detí.

Taktiež nádory ucha, nosa, úst, krku, oka, kože, či leukémia u detí. Pôvodne nastavená čakacia lehota liečenia bola do 7 dní, minister ju navrhuje zrušiť úplne. Pri dospelých sa predlžujú čakacie doby na liečenie z 21 na 30 dní u rakoviny maternice, vaječníkov a lymfatických uzlín a v prípade rakoviny krčka maternice až na 45 dní.

„Minister Šaško predĺžením maximálnych čakacích dôb vlastne kardiopacientom povedal – Zomierajte ďalej, ja poisťovniam neprikážem, aby vám zaplatili za liečbu. Z 90 dní to predlžil až na 365 dní, čím sa vlastne množstvo pacientov nedočká svojej liečby a zomrú,“ vyhlásil Marek Krajčí. Zároveň vyzval pacientov, aby tlačili na ministra, a aby pripomienkovali návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Najhoršie výsledky v odvrátiteľných úmrtiach

Poslanci z hnutia poukázali aj na to, že Slovensko je jedna z najhorších krajín v rámci Európy, čo sa týka odvrátiteľných úmrtí. Práve Krajčího zákon mohol túto skutočnosť podľa ich slov zvrátiť. Ako členovia hnutia Slovensko uviedli, vláda Róbe Fica sa však rozhodla ísť opačnou cestou a predlžovaním, alebo rušením čakacích dôb na liečbu či operácie počet odvrátiteľných úmrtí navýši.

„Zákon, ktorý v roku 2021 presadil po spolupráci s ďalšími odborníkmi Marek Krajčí bol bičom na poisťovne. Minister Šaško to teraz nastavuje tak, aby to nebolelo zdravotné poisťovne, aby im ostalo čo najviac peňazí,“ dodal na záver Igor Matovič.