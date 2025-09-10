Delegácia Slovenska pocestuje do Ženevy na rokovania o Pandemickej dohode

Slovenská republika sa v polovici septembra zúčastní na druhom zasadnutí Medzivládnej pracovnej skupiny k prístupu a zdieľaniu patogénov, ktoré sa uskutoční od 15. do 19. septembra v Ženeve. Ministerstvo zdravotníctva preto predložilo vláde materiál, ktorý obsahuje smernicu pre postup slovenskej delegácie.
Medzirezortné pripomienkové konanie
Predkladaný dokument prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním bez rozporov a nemá vplyv na rozpočet, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na oblasť rodiny a manželstva.
Slovensko sa pri hlasovaní o pandemickej dohode zdržalo, Šaško avizuje ďalšie kroky - VIDEO
Prvé zasadnutie pracovnej skupiny sa konalo 9. a 10. júla a malo technicko-organizačný charakter. Krajiny sa dohodli na harmonograme a metodike práce, schválili pravidlá účasti zainteresovaných aktérov a potvrdili zloženie byra. Predsedajúcimi krajinami sa stali Brazília za región Ameriky a Veľká Británia za európsky región.
Pandemická dohoda
Úvod rokovaní viedol generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácieTedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý vyjadril pripravenosť WHO podporovať pracovnú skupinu technicky aj odborne. Podľa plánu sa do septembra 2026 uskutoční sedem formálnych týždňových zasadnutí. Cieľom je, aby finálne znenie prílohy Pandemickej dohody bolo predložené na 79. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v máji 2026.
Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie vyzýva krajiny sveta, aby schválili Pandemickú dohodu
Slovenská delegácia bude v Ženeve postupovať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zahraničnopolitickými záujmami štátu a medzinárodnými záväzkami. Zároveň bude koordinovať svoje vystúpenia so spoločnými pozíciami Európskej únie.