Delegácia Slovenska pocestuje do Ženevy na rokovania o Pandemickej dohode

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny sa konalo 9. a 10. júla a malo technicko-organizačný charakter.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
Coronavirus Covid 19 Protection and Vaccine. Doctor drawing up solution from vaccine bottle and filling syringe injection for patient vaccination in medical clinic, Coronavirus in background
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovenská republika sa v polovici septembra zúčastní na druhom zasadnutí Medzivládnej pracovnej skupiny k prístupu a zdieľaniu patogénov, ktoré sa uskutoční od 15. do 19. septembra v Ženeve. Ministerstvo zdravotníctva preto predložilo vláde materiál, ktorý obsahuje smernicu pre postup slovenskej delegácie.

Medzirezortné pripomienkové konanie

Predkladaný dokument prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním bez rozporov a nemá vplyv na rozpočet, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na oblasť rodiny a manželstva.

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny sa konalo 9. a 10. júla a malo technicko-organizačný charakter. Krajiny sa dohodli na harmonograme a metodike práce, schválili pravidlá účasti zainteresovaných aktérov a potvrdili zloženie byra. Predsedajúcimi krajinami sa stali Brazília za región Ameriky a Veľká Británia za európsky región.

Pandemická dohoda

Úvod rokovaní viedol generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácieTedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý vyjadril pripravenosť WHO podporovať pracovnú skupinu technicky aj odborne. Podľa plánu sa do septembra 2026 uskutoční sedem formálnych týždňových zasadnutí. Cieľom je, aby finálne znenie prílohy Pandemickej dohody bolo predložené na 79. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v máji 2026.

Slovenská delegácia bude v Ženeve postupovať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zahraničnopolitickými záujmami štátu a medzinárodnými záväzkami. Zároveň bude koordinovať svoje vystúpenia so spoločnými pozíciami Európskej únie.

